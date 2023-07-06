Baza: шестиклассница сбежала из дома после ссоры с мамой из-за вейпа

В Обнинске мама шестиклассницы отругала свою дочку за использование вейпа. После ссоры девочка покинула дом. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Вечером 4 июля мама шестиклассницы Азизы (имя изменено) нашла у дочери в сумке электронку (вейп — прим. URA.RU). Мама отругала Азизу и провела с ней профилактическую беседу о вреде курения. Выслушав упреки, девочка оделась и вышла из дома», — говорится в сообщении. Уточняется, что девочка была одета в черную футболку и черные шорты. Она оставила дома телефон, когда уходила. Мама девочки уже обратилась в полицию.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Калужской области. Ответ ожидается.
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