Baza: шестиклассница сбежала из дома после ссоры с мамой из-за вейпа

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Виды Екатеринбурга, ребенок, подросток, дети, девочка
Девочка сбежала из дома из-за ссоры с родителями по поводу вейпа Фото:

В Обнинске мама шестиклассницы отругала свою дочку за использование вейпа. После ссоры девочка покинула дом. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Вечером 4 июля мама шестиклассницы Азизы (имя изменено) нашла у дочери в сумке электронку (вейп — прим. URA.RU). Мама отругала Азизу и провела с ней профилактическую беседу о вреде курения. Выслушав упреки, девочка оделась и вышла из дома», — говорится в сообщении. Уточняется, что девочка была одета в черную футболку и черные шорты. Она оставила дома телефон, когда уходила. Мама девочки уже обратилась в полицию.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Калужской области. Ответ ожидается.

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В Обнинске мама шестиклассницы отругала свою дочку за использование вейпа. После ссоры девочка покинула дом. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Вечером 4 июля мама шестиклассницы Азизы (имя изменено) нашла у дочери в сумке электронку (вейп — прим. URA.RU). Мама отругала Азизу и провела с ней профилактическую беседу о вреде курения. Выслушав упреки, девочка оделась и вышла из дома», — говорится в сообщении. Уточняется, что девочка была одета в черную футболку и черные шорты. Она оставила дома телефон, когда уходила. Мама девочки уже обратилась в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Калужской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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