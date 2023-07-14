Минобороны не лишало выплат раненых участников СВО

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Все участники СВО получат положенные выплаты Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Участников СВО, получивших ранения, не лишат выплат. Пользователи соцсетей неверно интерпретировали приказ главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, выяснил журналист URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. Эксперты также считают, что отмена компенсаций военным невозможна.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, лишающий единовременных выплат граждан, уволенных с военной службы и принимавших участие в СВО, которые получили ранения (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — говорят авторы постов в соцсетях.

На самом деле просто изменились список необходимых для получения денег документов и порядок получения средств. Социальные гарантии военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, установлены указом президента №98 от 5 марта 2022 года. Они не могут быть отменены министром обороны.

Депутат из комитета по обороне Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов прокомментировал слух об отмене финансовой поддержки раненых: «Не верю, что такое возможно». Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин согласен с депутатом: «Это, конечно же, фейк. Все участники СВО обязательно получат выплаты». Получить комментарий в Минобороны РФ не удалось.

Ранее URA.RU уже опровергало слухи, связанные с неправильным толкованием юридических документов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил агентству, что новый закон об обращении с бездомными животными не разрешает эвтаназию.

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Участников СВО, получивших ранения, не лишат выплат. Пользователи соцсетей неверно интерпретировали приказ главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, выяснил журналист URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. Эксперты также считают, что отмена компенсаций военным невозможна. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, лишающий единовременных выплат граждан, уволенных с военной службы и принимавших участие в СВО, которые получили ранения (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — говорят авторы постов в соцсетях. На самом деле просто изменились список необходимых для получения денег документов и порядок получения средств. Социальные гарантии военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, установлены указом президента №98 от 5 марта 2022 года. Они не могут быть отменены министром обороны. Депутат из комитета по обороне Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов прокомментировал слух об отмене финансовой поддержки раненых: «Не верю, что такое возможно». Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин согласен с депутатом: «Это, конечно же, фейк. Все участники СВО обязательно получат выплаты». Получить комментарий в Минобороны РФ не удалось. Ранее URA.RU уже опровергало слухи, связанные с неправильным толкованием юридических документов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил агентству, что новый закон об обращении с бездомными животными не разрешает эвтаназию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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