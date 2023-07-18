Правительство РФ подчеркнуло важность выплат участникам спецоперации

Гарантия выплат участникам СВО имеет особую важность, заявил Мишустин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Каждый рубль, запланированный на выплаты участникам специальной военной операции на Украине, должен гарантировано дойти до своего адресата. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, подчеркнув особую значимость оказания социальной поддержки ветеранам.
«Установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно», — заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Он обратил особое внимание на то, чтобы каждый запланированный рубль нашел своего защитника.
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