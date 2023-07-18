Правительство РФ подчеркнуло важность выплат участникам спецоперации

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил
Гарантия выплат участникам СВО имеет особую важность, заявил Мишустин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Каждый рубль, запланированный на выплаты участникам специальной военной операции на Украине, должен гарантировано дойти до своего адресата. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, подчеркнув особую значимость оказания социальной поддержки ветеранам.

«Установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно», — заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Он обратил особое внимание на то, чтобы каждый запланированный рубль нашел своего защитника.

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Каждый рубль, запланированный на выплаты участникам специальной военной операции на Украине, должен гарантировано дойти до своего адресата. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, подчеркнув особую значимость оказания социальной поддержки ветеранам. «Установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно», — заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Он обратил особое внимание на то, чтобы каждый запланированный рубль нашел своего защитника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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