Губернатор: в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата 02 августа 2023 в 00:04 Размер текста - 17 + Женщина попыталась поджечь военкомат в Ставрополе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ставропольские силовики задержали женщину, которая попыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в здание местного военкомата. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «В Ставрополе сегодня (1 августа — прим. URA.RU) пресечена попытка противоправного действия у здания горвоенкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. <…> Женщина задержана», — написал Владимир Владимиров в своем telegram-канале . Cтавропольский глава отметил, что пострадавших и разрушений нет. По предварительным данным, задержанная стала жертвой мошенников. URA.RU сообщало, что злоумышленники в течении дня пытались поджечь девять военных комиссариатов в разных частях страны. Почти все поджигатели признавались, что им звонили мошенники. Ставропольские силовики задержали женщину, которая попыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в здание местного военкомата. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «В Ставрополе сегодня (1 августа — прим. URA.RU) пресечена попытка противоправного действия у здания горвоенкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. <…> Женщина задержана», — написал Владимир Владимиров в своем telegram-канале. Cтавропольский глава отметил, что пострадавших и разрушений нет. По предварительным данным, задержанная стала жертвой мошенников. URA.RU сообщало, что злоумышленники в течении дня пытались поджечь девять военных комиссариатов в разных частях страны. Почти все поджигатели признавались, что им звонили мошенники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям