Губернатор: в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата

Ставропольские силовики задержали женщину, которая попыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в здание местного военкомата. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«В Ставрополе сегодня (1 августа — прим. URA.RU) пресечена попытка противоправного действия у здания горвоенкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. <…> Женщина задержана», — написал Владимир Владимиров в своем
Cтавропольский глава отметил, что пострадавших и разрушений нет. По предварительным данным, задержанная стала жертвой мошенников.
URA.RU сообщало, что злоумышленники в течении дня пытались поджечь девять военных комиссариатов в разных частях страны. Почти все поджигатели признавались, что им звонили мошенники.
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