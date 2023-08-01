01 августа 2023

Губернатор: в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата

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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, повестка в военкомат, призыв в армию
Женщина попыталась поджечь военкомат в Ставрополе Фото:

Ставропольские силовики задержали женщину, которая попыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в здание местного военкомата. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«В Ставрополе сегодня (1 августа — прим. URA.RU) пресечена попытка противоправного действия у здания горвоенкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. <…> Женщина задержана», — написал Владимир Владимиров в своем telegram-канале.

Cтавропольский глава отметил, что пострадавших и разрушений нет. По предварительным данным, задержанная стала жертвой мошенников.

URA.RU сообщало, что злоумышленники в течении дня пытались поджечь девять военных комиссариатов в разных частях страны. Почти все поджигатели признавались, что им звонили мошенники.

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Ставропольские силовики задержали женщину, которая попыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в здание местного военкомата. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «В Ставрополе сегодня (1 августа — прим. URA.RU) пресечена попытка противоправного действия у здания горвоенкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. <…> Женщина задержана», — написал Владимир Владимиров в своем telegram-канале. Cтавропольский глава отметил, что пострадавших и разрушений нет. По предварительным данным, задержанная стала жертвой мошенников. URA.RU сообщало, что злоумышленники в течении дня пытались поджечь девять военных комиссариатов в разных частях страны. Почти все поджигатели признавались, что им звонили мошенники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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