Юрист рассказал, какие медицинские услуги недоступны без назначения врача

Юрист Юсуфов: услуги по рентгену, анализам, МРТ, КТ, УЗИ доступны только с направлением от врача
© Служба новостей «URA.RU»
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Результаты обследований должны рассматривать исключительно врачи, заявил Асад Юсуфов Фото:

Любые медицинские диагностические процедуры должны проводиться только по направлению врача. Включая рентген, анализы, МРТ, КТ, УЗИ и стоматологические процедуры. Об этом рассказал гендиректор международной юридической компании Асад Юсуфов.

«Все, что касается диагностики заболеваний — только по назначению врача-терапевта. Это правильно», — передает слова Юсуфова NEWS.ru. Он добавил, что это относится к рентгену, анализам, МРТ, КТ, УЗИ и стоматологическим процедурам. Юрист подчеркнул, что самостоятельно проводить такие обследования и интерпретировать результаты недопустимо.

Юсуфов отметил, что консультация с терапевтом перед вышеуказанными процедурами является необходимой согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан». Это позволяет пациентам получать качественную медицинскую помощь и обезопасить клиники от возможных юридических и уголовных преследований, заключил юрист.

Ранее Верховный суд России принял решение о запрете проведения УЗИ без направления от врача. Пункт девять соответствующего документа устанавливает, что УЗИ должно проводиться только по назначению лечащего врача или фельдшера/акушерки, если им были переданы соответствующие функции.

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Любые медицинские диагностические процедуры должны проводиться только по направлению врача. Включая рентген, анализы, МРТ, КТ, УЗИ и стоматологические процедуры. Об этом рассказал гендиректор международной юридической компании Асад Юсуфов. «Все, что касается диагностики заболеваний — только по назначению врача-терапевта. Это правильно», — передает слова Юсуфова NEWS.ru. Он добавил, что это относится к рентгену, анализам, МРТ, КТ, УЗИ и стоматологическим процедурам. Юрист подчеркнул, что самостоятельно проводить такие обследования и интерпретировать результаты недопустимо. Юсуфов отметил, что консультация с терапевтом перед вышеуказанными процедурами является необходимой согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан». Это позволяет пациентам получать качественную медицинскую помощь и обезопасить клиники от возможных юридических и уголовных преследований, заключил юрист. Ранее Верховный суд России принял решение о запрете проведения УЗИ без направления от врача. Пункт девять соответствующего документа устанавливает, что УЗИ должно проводиться только по назначению лечащего врача или фельдшера/акушерки, если им были переданы соответствующие функции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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