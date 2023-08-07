Юрист рассказал, какие медицинские услуги недоступны без назначения врача

Юрист Юсуфов: услуги по рентгену, анализам, МРТ, КТ, УЗИ доступны только с направлением от врача

07 августа 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Результаты обследований должны рассматривать исключительно врачи, заявил Асад Юсуфов Фото: Екатерина Сычкова Любые медицинские диагностические процедуры должны проводиться только по направлению врача. Включая рентген, анализы, МРТ, КТ, УЗИ и стоматологические процедуры. Об этом рассказал гендиректор международной юридической компании Асад Юсуфов. «Все, что касается диагностики заболеваний — только по назначению врача-терапевта. Это правильно», — передает слова Юсуфова NEWS.ru . Он добавил, что это относится к рентгену, анализам, МРТ, КТ, УЗИ и стоматологическим процедурам. Юрист подчеркнул, что самостоятельно проводить такие обследования и интерпретировать результаты недопустимо. Юсуфов отметил, что консультация с терапевтом перед вышеуказанными процедурами является необходимой согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан». Это позволяет пациентам получать качественную медицинскую помощь и обезопасить клиники от возможных юридических и уголовных преследований, заключил юрист. Ранее Верховный суд России принял решение о запрете проведения УЗИ без направления от врача. Пункт девять соответствующего документа устанавливает, что УЗИ должно проводиться только по назначению лечащего врача или фельдшера/акушерки, если им были переданы соответствующие функции.

Любые медицинские диагностические процедуры должны проводиться только по направлению врача. Включая рентген, анализы, МРТ, КТ, УЗИ и стоматологические процедуры. Об этом рассказал гендиректор международной юридической компании Асад Юсуфов. «Все, что касается диагностики заболеваний — только по назначению врача-терапевта. Это правильно», — передает слова Юсуфова NEWS.ru. Он добавил, что это относится к рентгену, анализам, МРТ, КТ, УЗИ и стоматологическим процедурам. Юрист подчеркнул, что самостоятельно проводить такие обследования и интерпретировать результаты недопустимо. Юсуфов отметил, что консультация с терапевтом перед вышеуказанными процедурами является необходимой согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан». Это позволяет пациентам получать качественную медицинскую помощь и обезопасить клиники от возможных юридических и уголовных преследований, заключил юрист. Ранее Верховный суд России принял решение о запрете проведения УЗИ без направления от врача. Пункт девять соответствующего документа устанавливает, что УЗИ должно проводиться только по назначению лечащего врача или фельдшера/акушерки, если им были переданы соответствующие функции.