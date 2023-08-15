В ЛДПР обвинили представителя КПРФ в провокации драки на пруду

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Заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр
Дмитрий Кошлаков-Крестовский заявил, что Егор Коськов решил проблему пруда Фото:

Несдержанность кандидата в муниципальные депутаты Бориса Жорина (КПРФ) привела к драке с его оппонентом Егором Коськовым (ЛДПР) на пруду в Москве. Таким мнением с URA.RU поделился координатор московского РО ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский.

«Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке», — заявил Кошлаков-Крестовский в беседе с URA.RU. Он отметил, что драка мужчин не стоит выеденного яйца.

По словам Кошлакова-Крестовского, Коськов привлек внимание к проблеме и решить ее. Он отметил, что Жорин хотел показать себя и устроить провокацию.

Ранее сообщалось, что в Москве во время дебатов подрались Борис Жорин и Егор Коськов. Мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить.

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Несдержанность кандидата в муниципальные депутаты Бориса Жорина (КПРФ) привела к драке с его оппонентом Егором Коськовым (ЛДПР) на пруду в Москве. Таким мнением с URA.RU поделился координатор московского РО ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский. «Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке», — заявил Кошлаков-Крестовский в беседе с URA.RU. Он отметил, что драка мужчин не стоит выеденного яйца. По словам Кошлакова-Крестовского, Коськов привлек внимание к проблеме и решить ее. Он отметил, что Жорин хотел показать себя и устроить провокацию. Ранее сообщалось, что в Москве во время дебатов подрались Борис Жорин и Егор Коськов. Мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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