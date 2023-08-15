В ЛДПР обвинили представителя КПРФ в провокации драки на пруду

Несдержанность кандидата в муниципальные депутаты Бориса Жорина (КПРФ) привела к драке с его оппонентом Егором Коськовым (ЛДПР) на пруду в Москве. Таким мнением с URA.RU поделился координатор московского РО ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский.
«Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке», — заявил Кошлаков-Крестовский в беседе с URA.RU. Он отметил, что драка мужчин не стоит выеденного яйца.
По словам Кошлакова-Крестовского, Коськов привлек внимание к проблеме и решить ее. Он отметил, что Жорин хотел показать себя и устроить провокацию.
Ранее сообщалось, что в Москве во время дебатов подрались Борис Жорин и Егор Коськов. Мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить.
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