В ЛДПР обвинили представителя КПРФ в провокации драки на пруду

15 августа 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кошлаков-Крестовский заявил, что Егор Коськов решил проблему пруда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Несдержанность кандидата в муниципальные депутаты Бориса Жорина (КПРФ) привела к драке с его оппонентом Егором Коськовым (ЛДПР) на пруду в Москве. Таким мнением с URA.RU поделился координатор московского РО ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский. «Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке», — заявил Кошлаков-Крестовский в беседе с URA.RU. Он отметил, что драка мужчин не стоит выеденного яйца. По словам Кошлакова-Крестовского, Коськов привлек внимание к проблеме и решить ее. Он отметил, что Жорин хотел показать себя и устроить провокацию. Ранее сообщалось, что в Москве во время дебатов подрались Борис Жорин и Егор Коськов. Мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить.

Несдержанность кандидата в муниципальные депутаты Бориса Жорина (КПРФ) привела к драке с его оппонентом Егором Коськовым (ЛДПР) на пруду в Москве. Таким мнением с URA.RU поделился координатор московского РО ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский. «Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке», — заявил Кошлаков-Крестовский в беседе с URA.RU. Он отметил, что драка мужчин не стоит выеденного яйца. По словам Кошлакова-Крестовского, Коськов привлек внимание к проблеме и решить ее. Он отметил, что Жорин хотел показать себя и устроить провокацию. Ранее сообщалось, что в Москве во время дебатов подрались Борис Жорин и Егор Коськов. Мужчины не смогли поделить пруд в поселении Московский, который оба планировали почистить.