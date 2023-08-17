17 августа 2023

Baza: во Внуково задержали американца, пытавшего ввести в РФ 100 тысяч долларов

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Американца задержали при прохождении зеленого коридора в аэропорту Фото:

В московском аэропорту Внуково задержали американца Акифа Ибрагимова, который пытался ввезти в Россию более 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Baza.

«Таможенники остановили 71-летнего Акифа Ибрагимова во Внуково 2 августа при прохождении зеленого коридора. При себе у него оказалось более 100 000 долларов, которые декларировать он не стал», — говорится в сообщении в telegram-канале Baza.

Акиф Ибрагимов является главным научным сотрудником Института проблем нефти и газа РАН. Также он работает в Техасском техническом университете. Полиции предстоит узнать, откуда у пенсионера из России столько валюты. Также ему грозит штраф в размере половины до двукратной незадекларированной суммы.

Ранее экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Она пыталась пронести картриджи с запрещенным в России гашишным маслом. Суд назначил ей девять лет колонии. Однако спортсменку освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США.

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В московском аэропорту Внуково задержали американца Акифа Ибрагимова, который пытался ввезти в Россию более 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Baza. «Таможенники остановили 71-летнего Акифа Ибрагимова во Внуково 2 августа при прохождении зеленого коридора. При себе у него оказалось более 100 000 долларов, которые декларировать он не стал», — говорится в сообщении в telegram-канале Baza. Акиф Ибрагимов является главным научным сотрудником Института проблем нефти и газа РАН. Также он работает в Техасском техническом университете. Полиции предстоит узнать, откуда у пенсионера из России столько валюты. Также ему грозит штраф в размере половины до двукратной незадекларированной суммы. Ранее экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Она пыталась пронести картриджи с запрещенным в России гашишным маслом. Суд назначил ей девять лет колонии. Однако спортсменку освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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