Baza: во Внуково задержали американца, пытавшего ввести в РФ 100 тысяч долларов

17 августа 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Американца задержали при прохождении зеленого коридора в аэропорту Фото: Сергей Русанов © URA.RU В московском аэропорту Внуково задержали американца Акифа Ибрагимова, который пытался ввезти в Россию более 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Baza. «Таможенники остановили 71-летнего Акифа Ибрагимова во Внуково 2 августа при прохождении зеленого коридора. При себе у него оказалось более 100 000 долларов, которые декларировать он не стал», — говорится в сообщении в telegram-канале Baza. Акиф Ибрагимов является главным научным сотрудником Института проблем нефти и газа РАН. Также он работает в Техасском техническом университете. Полиции предстоит узнать, откуда у пенсионера из России столько валюты. Также ему грозит штраф в размере половины до двукратной незадекларированной суммы. Ранее экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Она пыталась пронести картриджи с запрещенным в России гашишным маслом. Суд назначил ей девять лет колонии. Однако спортсменку освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США.

В московском аэропорту Внуково задержали американца Акифа Ибрагимова, который пытался ввезти в Россию более 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Baza. «Таможенники остановили 71-летнего Акифа Ибрагимова во Внуково 2 августа при прохождении зеленого коридора. При себе у него оказалось более 100 000 долларов, которые декларировать он не стал», — говорится в сообщении в telegram-канале Baza. Акиф Ибрагимов является главным научным сотрудником Института проблем нефти и газа РАН. Также он работает в Техасском техническом университете. Полиции предстоит узнать, откуда у пенсионера из России столько валюты. Также ему грозит штраф в размере половины до двукратной незадекларированной суммы. Ранее экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Она пыталась пронести картриджи с запрещенным в России гашишным маслом. Суд назначил ей девять лет колонии. Однако спортсменку освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США.