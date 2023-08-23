Впервые во всех школах РФ отработают действия в случае ЧС или террористических угроз

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, урок, класс, учеба, школьный класс, ученик, школа, начальная школа, учение
Мероприятия по подготовке пройдут в школах, техникумах и колледжа Фото:

Во всех российских школах впервые пройдут учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказали в Министерстве просвещения РФ.

«29—30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке сценария действий при террористической угрозе», — говорится в сообщении Минпросвещения России. Там добавили, что мероприятия пройдут в школах, техникумах и колледжах. Также будут проверены системы оповещения и отработаны действия с оперативными службами.

Ранее сообщалось, что охранников российских школ и других образовательных организаций будут готовить к отражению вооруженных нападений. В проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций» говорится, что в связи с возникновением новых угроз, включая риски терактов, возникла необходимость актуализировать содержание документа.

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Во всех российских школах впервые пройдут учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказали в Министерстве просвещения РФ. «29—30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке сценария действий при террористической угрозе», — говорится в сообщении Минпросвещения России. Там добавили, что мероприятия пройдут в школах, техникумах и колледжах. Также будут проверены системы оповещения и отработаны действия с оперативными службами. Ранее сообщалось, что охранников российских школ и других образовательных организаций будут готовить к отражению вооруженных нападений. В проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций» говорится, что в связи с возникновением новых угроз, включая риски терактов, возникла необходимость актуализировать содержание документа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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