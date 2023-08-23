Впервые во всех школах РФ отработают действия в случае ЧС или террористических угроз

23 августа 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Мероприятия по подготовке пройдут в школах, техникумах и колледжа Фото: Размик Закарян © URA.RU Во всех российских школах впервые пройдут учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказали в Министерстве просвещения РФ. «29—30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке сценария действий при террористической угрозе», — говорится в сообщении Минпросвещения России . Там добавили, что мероприятия пройдут в школах, техникумах и колледжах. Также будут проверены системы оповещения и отработаны действия с оперативными службами. Ранее сообщалось, что охранников российских школ и других образовательных организаций будут готовить к отражению вооруженных нападений. В проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций» говорится, что в связи с возникновением новых угроз, включая риски терактов, возникла необходимость актуализировать содержание документа.

Во всех российских школах впервые пройдут учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказали в Министерстве просвещения РФ. «29—30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке сценария действий при террористической угрозе», — говорится в сообщении Минпросвещения России. Там добавили, что мероприятия пройдут в школах, техникумах и колледжах. Также будут проверены системы оповещения и отработаны действия с оперативными службами. Ранее сообщалось, что охранников российских школ и других образовательных организаций будут готовить к отражению вооруженных нападений. В проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций» говорится, что в связи с возникновением новых угроз, включая риски терактов, возникла необходимость актуализировать содержание документа.