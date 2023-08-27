Правительство хочет обязать АЗС заряжать электромобили 28 августа 2023 в 06:49 Размер текста - 17 + В Green Drive предупредили, что лишь 10-15% АЗС подойдут для установки зарядных станций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ предложило обязать АЗС устанавливать зарядные станции для автомобилей. В Минэкономики пояснили, что сейчас прорабатывается возможность установки зарядных станций на ключевых федеральных трассах. «Правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. Сейчас прорабатывается возможность установки ЭЗС на заправках, которые расположены на ключевых федеральных трассах и охватывают наибольший трафик автомобильного транспорта», — сообщил « Коммерсант » со ссылкой на Минэкономики. Советник президента Sitronics Group Армен Сафарян подчеркнул «важность равномерного распределения ЭЗС». «К примеру. на автомагистралях есть сразу две-три заправочных станции. Неизвестно, по какому принципу государство распределит локации», — отметил он. Как предупредили в Green Drive, лишь 10-15% автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности, которые необходимы для установки быстрых ЭЗС. Ранее ряд регионов России пожаловался на дефицит бензина на АЗС. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией жалобы поступили из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма, сообщают «Известия». Правительство РФ предложило обязать АЗС устанавливать зарядные станции для автомобилей. В Минэкономики пояснили, что сейчас прорабатывается возможность установки зарядных станций на ключевых федеральных трассах. «Правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. Сейчас прорабатывается возможность установки ЭЗС на заправках, которые расположены на ключевых федеральных трассах и охватывают наибольший трафик автомобильного транспорта», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минэкономики. Советник президента Sitronics Group Армен Сафарян подчеркнул «важность равномерного распределения ЭЗС». «К примеру. на автомагистралях есть сразу две-три заправочных станции. Неизвестно, по какому принципу государство распределит локации», — отметил он. Как предупредили в Green Drive, лишь 10-15% автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности, которые необходимы для установки быстрых ЭЗС. Ранее ряд регионов России пожаловался на дефицит бензина на АЗС. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией жалобы поступили из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма, сообщают «Известия». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям