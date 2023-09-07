США ввели санкции против российских хакеров

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Власти США добавили в санкционный список 11 хакеров из РФ Фото:
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Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В результате под ограничения попали 11 россиян. Об этом рассказали в министерстве финансов США.

«В санкционный список были внесены следующие имена. Михаил Чернов, Максим Галочкин, имя которого было рассекречено вчера, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов и Александр Можаев», — сообщается на официальном сайте министерства. Также в списке значатся Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов и Андрей Жуйков.

Ранее США и Великобритания ввели санкции против семи российских граждан, связанных с хакерской группировкой Trickbot. Это было сделано из-за их атак на американские предприятия и использование международной финансовой системы. Недавно стало известно, что 16 пророссийских хакерских групп совершили операцию против Прибалтийских стран и Польши из-за их связей с украинскими атаками на Россию. В рамках этой операции были взломаны 127 ресурсов, включая базу данных МВД Латвии, передает «Ридус».

Обновлено в 16:15 мск. К санкциям присоединилась Великобритания.

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Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В результате под ограничения попали 11 россиян. Об этом рассказали в министерстве финансов США. «В санкционный список были внесены следующие имена. Михаил Чернов, Максим Галочкин, имя которого было рассекречено вчера, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов и Александр Можаев», — сообщается на официальном сайте министерства. Также в списке значатся Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов и Андрей Жуйков. Ранее США и Великобритания ввели санкции против семи российских граждан, связанных с хакерской группировкой Trickbot. Это было сделано из-за их атак на американские предприятия и использование международной финансовой системы. Недавно стало известно, что 16 пророссийских хакерских групп совершили операцию против Прибалтийских стран и Польши из-за их связей с украинскими атаками на Россию. В рамках этой операции были взломаны 127 ресурсов, включая базу данных МВД Латвии, передает «Ридус». Обновлено в 16:15 мск. К санкциям присоединилась Великобритания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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