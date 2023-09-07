США ввели санкции против российских хакеров 07 сентября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 + Власти США добавили в санкционный список 11 хакеров из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В результате под ограничения попали 11 россиян. Об этом рассказали в министерстве финансов США. «В санкционный список были внесены следующие имена. Михаил Чернов, Максим Галочкин, имя которого было рассекречено вчера, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов и Александр Можаев», — сообщается на официальном сайте министерства. Также в списке значатся Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов и Андрей Жуйков. Ранее США и Великобритания ввели санкции против семи российских граждан, связанных с хакерской группировкой Trickbot. Это было сделано из-за их атак на американские предприятия и использование международной финансовой системы. Недавно стало известно, что 16 пророссийских хакерских групп совершили операцию против Прибалтийских стран и Польши из-за их связей с украинскими атаками на Россию. В рамках этой операции были взломаны 127 ресурсов, включая базу данных МВД Латвии, передает «Ридус». Обновлено в 16:15 мск. К санкциям присоединилась Великобритания. Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В результате под ограничения попали 11 россиян. Об этом рассказали в министерстве финансов США. «В санкционный список были внесены следующие имена. Михаил Чернов, Максим Галочкин, имя которого было рассекречено вчера, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов и Александр Можаев», — сообщается на официальном сайте министерства. Также в списке значатся Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов и Андрей Жуйков. Ранее США и Великобритания ввели санкции против семи российских граждан, связанных с хакерской группировкой Trickbot. Это было сделано из-за их атак на американские предприятия и использование международной финансовой системы. Недавно стало известно, что 16 пророссийских хакерских групп совершили операцию против Прибалтийских стран и Польши из-за их связей с украинскими атаками на Россию. В рамках этой операции были взломаны 127 ресурсов, включая базу данных МВД Латвии, передает «Ридус». Обновлено в 16:15 мск. К санкциям присоединилась Великобритания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям