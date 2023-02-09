США и Великобритания ввели санкции против российских хакеров

09 февраля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Российские хакеры хотят «атаковать американские предприятия», заявил Брайан Нельсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США совместно с Великобританией ввели санкции против семи граждан РФ, принадлежащих хакерской организации Trickbot. Об этом сообщается на сайте Минфина США. «Сегодня США в координации с Соединенным Королевством в санкционный список внесены семь человек, которые являются частью российской киберпреступной банды Trickbot», — говорится в сообщении американского Минфина. По словам заместителя госсекретаря США Брайана Нельсона, российские хакеры «стремятся атаковать американские предприятия, а также использовать международную финансовую систему». Поэтому Лондон и Вашингтон намерены бороться с киберпреступностью сообща, резюмировал он. Российские хакеры совместно со своими соратниками из Белоруссии взломали системы Налоговой службы США, похитив данные ведомства. Один из белорусских хакеров из Infinity Hackers заявил, что если Вашингтон сделает «еще один шаг» в сторону границ РФ и Беларуси, это приведет к публикации около 200 миллионов строк из базы данных Налоговой службы США.

США совместно с Великобританией ввели санкции против семи граждан РФ, принадлежащих хакерской организации Trickbot. Об этом сообщается на сайте Минфина США. «Сегодня США в координации с Соединенным Королевством в санкционный список внесены семь человек, которые являются частью российской киберпреступной банды Trickbot», — говорится в сообщении американского Минфина. По словам заместителя госсекретаря США Брайана Нельсона, российские хакеры «стремятся атаковать американские предприятия, а также использовать международную финансовую систему». Поэтому Лондон и Вашингтон намерены бороться с киберпреступностью сообща, резюмировал он. Российские хакеры совместно со своими соратниками из Белоруссии взломали системы Налоговой службы США, похитив данные ведомства. Один из белорусских хакеров из Infinity Hackers заявил, что если Вашингтон сделает «еще один шаг» в сторону границ РФ и Беларуси, это приведет к публикации около 200 миллионов строк из базы данных Налоговой службы США.