26 августа 2023

Wyborcza: хакеры парализовали движение поездов в Польше речью Путина

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Хакеры смогли парализовать две железнодорожные ветки Фото:

Хакеры парализовали движение поездов в польском городе Щецине, включив гимн России и отрывок из речи президента Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wyborcza.

«Парализовано движения поездов в районе Щецина в пятницу вечером. Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — рассказала Wyborcza.

В газете подчеркнули, что взлом системы безопасности обездвижил две железнодорожные ветки. Эпизод произошел 25 августа. Полиция ведет поиски хакеров.

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Хакеры парализовали движение поездов в польском городе Щецине, включив гимн России и отрывок из речи президента Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wyborcza. «Парализовано движения поездов в районе Щецина в пятницу вечером. Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — рассказала Wyborcza. В газете подчеркнули, что взлом системы безопасности обездвижил две железнодорожные ветки. Эпизод произошел 25 августа. Полиция ведет поиски хакеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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