Wyborcza: хакеры парализовали движение поездов в Польше речью Путина

Хакеры смогли парализовать две железнодорожные ветки
Хакеры парализовали движение поездов в польском городе Щецине, включив гимн России и отрывок из речи президента Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wyborcza.
«Парализовано движения поездов в районе Щецина в пятницу вечером. Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — рассказала
В газете подчеркнули, что взлом системы безопасности обездвижил две железнодорожные ветки. Эпизод произошел 25 августа. Полиция ведет поиски хакеров.
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