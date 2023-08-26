Wyborcza: хакеры парализовали движение поездов в Польше речью Путина 27 августа 2023 в 04:11 Размер текста - 17 + Хакеры смогли парализовать две железнодорожные ветки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хакеры парализовали движение поездов в польском городе Щецине, включив гимн России и отрывок из речи президента Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wyborcza. «Парализовано движения поездов в районе Щецина в пятницу вечером. Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — рассказала Wyborcza . В газете подчеркнули, что взлом системы безопасности обездвижил две железнодорожные ветки. Эпизод произошел 25 августа. Полиция ведет поиски хакеров. Хакеры парализовали движение поездов в польском городе Щецине, включив гимн России и отрывок из речи президента Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wyborcza. «Парализовано движения поездов в районе Щецина в пятницу вечером. Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — рассказала Wyborcza. В газете подчеркнули, что взлом системы безопасности обездвижил две железнодорожные ветки. Эпизод произошел 25 августа. Полиция ведет поиски хакеров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям