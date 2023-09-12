Путин впервые оценил отъезд Чубайса

Бывший спецпредставитель России Владимира Путина по устойчивому развитию и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс «зачем-то удрал и прячется». Так отъезд Чубайса в США оценил Путин на Восточном экономическом форуме. Также он связал отъезд бывшего спецпредставителя с финансовой дырой в «Роснано».
«Чубайс зачем-то там прячется. <…> Зачем он это делает? Удрал!» — сказал Путин, комментируя отъезд бывшего спецпредставителя из России. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин предположил, что Чубайс опасается возбуждения про него уголовных дел. Также президент удивился тому, что бывший спецпредставитель поменял фамилию и документы. Российский лидер добавил, что в «Роснано» большая финансовая дыра.
Чубайс уехал из России в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине. Источники в его окружении говорили, что он не собирается возвращаться.
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