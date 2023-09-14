США расширили санкции на десятки физлиц и компаний РФ

США ввели новые санкции против физических и юридических лиц из России. Об этом рассказали в министерстве финансов США.
«Под новые санкции в том числе попали «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, Росавтодор и НПО «Сатурн», — говорится в официальном сайте США. Также ограничения введены против российской алмазодобывающей компании «Даймондс» и банка «Ак Барс». Среди прочего, в санкционный список попали российские предприниматели Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.
В список включено свыше 20 человек. Среди компаний, связанных с полезными ископаемыми, в перечне находятся «Янская горная компания», «Таймырские ресурсы», «Таймырская горная компания», «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат» и другие, заключили в минфине США.
В связи с началом СВО на Украине, различные страны приняли решение ввести санкции против России. Вашингтон недавно расширил свой санкционный список, основанный на вопросах кибербезопасности. В результате, 11 российских граждан подверглись ограничениям, передает «Ридус».
США ввели новые санкции против физических и юридических лиц из России. Об этом рассказали в министерстве финансов США. «Под новые санкции в том числе попали «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, Росавтодор и НПО «Сатурн», — говорится в официальном сайте США. Также ограничения введены против российской алмазодобывающей компании «Даймондс» и банка «Ак Барс». Среди прочего, в санкционный список попали российские предприниматели Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. В список включено свыше 20 человек. Среди компаний, связанных с полезными ископаемыми, в перечне находятся «Янская горная компания», «Таймырские ресурсы», «Таймырская горная компания», «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат» и другие, заключили в минфине США. В связи с началом СВО на Украине, различные страны приняли решение ввести санкции против России. Вашингтон недавно расширил свой санкционный список, основанный на вопросах кибербезопасности. В результате, 11 российских граждан подверглись ограничениям, передает «Ридус».