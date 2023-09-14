США расширили санкции на десятки физлиц и компаний РФ

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США ввели санкции в отношении автопроизводителя «Москвич» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели новые санкции против физических и юридических лиц из России. Об этом рассказали в министерстве финансов США.

«Под новые санкции в том числе попали «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, Росавтодор и НПО «Сатурн», — говорится в официальном сайте США. Также ограничения введены против российской алмазодобывающей компании «Даймондс» и банка «Ак Барс». Среди прочего, в санкционный список попали российские предприниматели Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

В список включено свыше 20 человек. Среди компаний, связанных с полезными ископаемыми, в перечне находятся «Янская горная компания», «Таймырские ресурсы», «Таймырская горная компания», «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат» и другие, заключили в минфине США.

В связи с началом СВО на Украине, различные страны приняли решение ввести санкции против России. Вашингтон недавно расширил свой санкционный список, основанный на вопросах кибербезопасности. В результате, 11 российских граждан подверглись ограничениям, передает «Ридус».

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США ввели новые санкции против физических и юридических лиц из России. Об этом рассказали в министерстве финансов США. «Под новые санкции в том числе попали «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, Росавтодор и НПО «Сатурн», — говорится в официальном сайте США. Также ограничения введены против российской алмазодобывающей компании «Даймондс» и банка «Ак Барс». Среди прочего, в санкционный список попали российские предприниматели Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. В список включено свыше 20 человек. Среди компаний, связанных с полезными ископаемыми, в перечне находятся «Янская горная компания», «Таймырские ресурсы», «Таймырская горная компания», «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат» и другие, заключили в минфине США. В связи с началом СВО на Украине, различные страны приняли решение ввести санкции против России. Вашингтон недавно расширил свой санкционный список, основанный на вопросах кибербезопасности. В результате, 11 российских граждан подверглись ограничениям, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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