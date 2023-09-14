WSJ: США накажут 150 помощников России

14 сентября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

США введут санкции против компаний, которые передавали России американские технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США введут санкции против примерно 150 иностранных компаний и физических лиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. «США в четверг введут санкции против около 150 иностранных компаний и частных лиц, предположительно поставляющих американские технологии в Россию», — пишет газета. Там добавили, что это означает расширение усилий Запада по перекрытию потока товаров, необходимых Москве для спецоперации. По данным собеседников издания, Госдеп и Минфин США, также введут санкции против двух финских компаний Siberica и Luminor, а также членов их руководства, которые являются гражданами Франции и Эстонии. После начала СВО на Украине страны начали вводить санкции против РФ. Так, например, Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В результате под ограничения попали 11 россиян. Эстонские власти также приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами.

США введут санкции против примерно 150 иностранных компаний и физических лиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. «США в четверг введут санкции против около 150 иностранных компаний и частных лиц, предположительно поставляющих американские технологии в Россию», — пишет газета. Там добавили, что это означает расширение усилий Запада по перекрытию потока товаров, необходимых Москве для спецоперации. По данным собеседников издания, Госдеп и Минфин США, также введут санкции против двух финских компаний Siberica и Luminor, а также членов их руководства, которые являются гражданами Франции и Эстонии. После начала СВО на Украине страны начали вводить санкции против РФ. Так, например, Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В результате под ограничения попали 11 россиян. Эстонские власти также приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами.