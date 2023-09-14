WSJ: США накажут 150 помощников России

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США введут санкции против компаний, которые передавали России американские технологии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США введут санкции против примерно 150 иностранных компаний и физических лиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США в четверг введут санкции против около 150 иностранных компаний и частных лиц, предположительно поставляющих американские технологии в Россию», — пишет газета. Там добавили, что это означает расширение усилий Запада по перекрытию потока товаров, необходимых Москве для спецоперации. По данным собеседников издания, Госдеп и Минфин США, также введут санкции против двух финских компаний Siberica и Luminor, а также членов их руководства, которые являются гражданами Франции и Эстонии.

После начала СВО на Украине страны начали вводить санкции против РФ. Так, например, Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В результате под ограничения попали 11 россиян. Эстонские власти также приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами.

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США введут санкции против примерно 150 иностранных компаний и физических лиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. «США в четверг введут санкции против около 150 иностранных компаний и частных лиц, предположительно поставляющих американские технологии в Россию», — пишет газета. Там добавили, что это означает расширение усилий Запада по перекрытию потока товаров, необходимых Москве для спецоперации. По данным собеседников издания, Госдеп и Минфин США, также введут санкции против двух финских компаний Siberica и Luminor, а также членов их руководства, которые являются гражданами Франции и Эстонии. После начала СВО на Украине страны начали вводить санкции против РФ. Так, например, Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В результате под ограничения попали 11 россиян. Эстонские власти также приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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