Русская православная церковь опровергла создание собственной ЧВК

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Создание ЧВК при РПЦ является старым фейком Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В интернете вновь распространяется фейк о том, что Русская православная церковь якобы создает собственные ЧВК. В пресс-службе РПЦ корреспонденту URA.RU опровергли эту информацию. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют проект по разоблачению недостоверных данных.

В медиа набрала популярность новость о том, что будто бы Русская православная церковь создает собственные ЧВК, которые вербуют наемников и готовят их к боевым действиям. Впервые этот фейк появился в интернете еще год назад, сейчас информация вновь расходится в сети. Источники часто в этом контексте вспоминают организацию «Андреевский крест»: «Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием „Андреевский крест“ действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге».

Однако в РПЦ URA.RU опровергли данную информацию. «Насколько известно, нет [церковь не создает ЧВК]», — сказали в пресс-службе Русской православной церкви.

Настоятель Кронштадтского Морского Никольского собора отец Алексий сообщил, что организация «Андреевский крест» не является ЧВК. «Такого нет, что мы готовим батальоны, полки какие-то. Мы с детьми занимаемся. Ходит 12 человек. Медицинская подготовка. Ни оружия, ничего у нас нет. Кого мы можем подготовить? Со взрослыми сейчас уже все налажено — они идут через военкомат», — рассказал он «Фонтанке».

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В интернете вновь распространяется фейк о том, что Русская православная церковь якобы создает собственные ЧВК. В пресс-службе РПЦ корреспонденту URA.RU опровергли эту информацию. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют проект по разоблачению недостоверных данных. В медиа набрала популярность новость о том, что будто бы Русская православная церковь создает собственные ЧВК, которые вербуют наемников и готовят их к боевым действиям. Впервые этот фейк появился в интернете еще год назад, сейчас информация вновь расходится в сети. Источники часто в этом контексте вспоминают организацию «Андреевский крест»: «Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием „Андреевский крест“ действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге». Однако в РПЦ URA.RU опровергли данную информацию. «Насколько известно, нет [церковь не создает ЧВК]», — сказали в пресс-службе Русской православной церкви. Настоятель Кронштадтского Морского Никольского собора отец Алексий сообщил, что организация «Андреевский крест» не является ЧВК. «Такого нет, что мы готовим батальоны, полки какие-то. Мы с детьми занимаемся. Ходит 12 человек. Медицинская подготовка. Ни оружия, ничего у нас нет. Кого мы можем подготовить? Со взрослыми сейчас уже все налажено — они идут через военкомат», — рассказал он «Фонтанке».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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