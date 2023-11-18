Россия готова выплатить взнос в WADA при одном условии

Россия выражает готовность выплатить свой ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до конца текущего года, но при условии установления универсальной формулы финансирования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта РФ.
«Россия готова осуществить взнос в WADA до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — передает сообщение Минспорта ТАСС. Там добавили, что в случае отсутствия такой формулы, объем оплаты будет определен российской стороной.
На данный момент отсутствует согласованная государствами формула финансирования WADA, отметили в министерстве. Из 50 европейских государств 45 уже внесли полные или почти полные взносы в WADA. Свою часть не выплатили пока Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако.
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