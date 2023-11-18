Россия готова выплатить взнос в WADA при одном условии

Минспорта РФ: WADA нуждается в появлении универсальной формулы финансирования

18 ноября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Россия готова внести свой взнос в WADA до конца 2023 года, заявили в Минспорта РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия выражает готовность выплатить свой ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до конца текущего года, но при условии установления универсальной формулы финансирования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта РФ. «Россия готова осуществить взнос в WADA до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — передает сообщение Минспорта ТАСС. Там добавили, что в случае отсутствия такой формулы, объем оплаты будет определен российской стороной. На данный момент отсутствует согласованная государствами формула финансирования WADA, отметили в министерстве. Из 50 европейских государств 45 уже внесли полные или почти полные взносы в WADA. Свою часть не выплатили пока Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако.

Россия выражает готовность выплатить свой ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до конца текущего года, но при условии установления универсальной формулы финансирования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта РФ. «Россия готова осуществить взнос в WADA до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — передает сообщение Минспорта ТАСС. Там добавили, что в случае отсутствия такой формулы, объем оплаты будет определен российской стороной. На данный момент отсутствует согласованная государствами формула финансирования WADA, отметили в министерстве. Из 50 европейских государств 45 уже внесли полные или почти полные взносы в WADA. Свою часть не выплатили пока Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако.