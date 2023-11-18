Россия готова выплатить взнос в WADA при одном условии

Минспорта РФ: WADA нуждается в появлении универсальной формулы финансирования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпиада, сборная, команда, медаль, параолимпийцы, олимпийская, золотая, параолимпийская
Россия готова внести свой взнос в WADA до конца 2023 года, заявили в Минспорта РФ Фото:

Россия выражает готовность выплатить свой ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до конца текущего года, но при условии установления универсальной формулы финансирования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта РФ.

«Россия готова осуществить взнос в WADA до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — передает сообщение Минспорта ТАСС. Там добавили, что в случае отсутствия такой формулы, объем оплаты будет определен российской стороной.

На данный момент отсутствует согласованная государствами формула финансирования WADA, отметили в министерстве. Из 50 европейских государств 45 уже внесли полные или почти полные взносы в WADA. Свою часть не выплатили пока Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия выражает готовность выплатить свой ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до конца текущего года, но при условии установления универсальной формулы финансирования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта РФ. «Россия готова осуществить взнос в WADA до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — передает сообщение Минспорта ТАСС. Там добавили, что в случае отсутствия такой формулы, объем оплаты будет определен российской стороной. На данный момент отсутствует согласованная государствами формула финансирования WADA, отметили в министерстве. Из 50 европейских государств 45 уже внесли полные или почти полные взносы в WADA. Свою часть не выплатили пока Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...