Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности Фото:

Финская СЭС «Олкилуото-3» приостановила работу в связи с неисправностью. Об этом сообщил оператор электростанции Teollisuuden Voima.

«Производство электроэнергии на АЭС „Олкилуото-3“ было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной на турбинной станции. В настоящее время причина выясняется. Более подробную информацию мы предоставим, когда узнаем, когда установка вернется в производство», — рассказал оператор в соцсети Х.

«Олкилуото-3» — Атомная электростанция в Западной Финляндии, находится у побережья Ботнического залива Балтийского моря, на одноименном острове. Все три реактора АЭС Олкилуото производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

Предыдущий крупный сбой произошел в работе АЭС Forsmark в Швеции. Утром 26 апреля два энергоблока АЭС Forsmark одновременно отключились от сети, передает телеканал 360.

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Финская СЭС «Олкилуото-3» приостановила работу в связи с неисправностью. Об этом сообщил оператор электростанции Teollisuuden Voima. «Производство электроэнергии на АЭС „Олкилуото-3“ было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной на турбинной станции. В настоящее время причина выясняется. Более подробную информацию мы предоставим, когда узнаем, когда установка вернется в производство», — рассказал оператор в соцсети Х. «Олкилуото-3» — Атомная электростанция в Западной Финляндии, находится у побережья Ботнического залива Балтийского моря, на одноименном острове. Все три реактора АЭС Олкилуото производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии. Предыдущий крупный сбой произошел в работе АЭС Forsmark в Швеции. Утром 26 апреля два энергоблока АЭС Forsmark одновременно отключились от сети, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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