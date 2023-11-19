Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу

19 ноября 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности Фото: Анна Майорова © URA.RU Финская СЭС «Олкилуото-3» приостановила работу в связи с неисправностью. Об этом сообщил оператор электростанции Teollisuuden Voima. «Производство электроэнергии на АЭС „Олкилуото-3“ было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной на турбинной станции. В настоящее время причина выясняется. Более подробную информацию мы предоставим, когда узнаем, когда установка вернется в производство», — рассказал оператор в соцсети Х. «Олкилуото-3» — Атомная электростанция в Западной Финляндии, находится у побережья Ботнического залива Балтийского моря, на одноименном острове. Все три реактора АЭС Олкилуото производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии. Предыдущий крупный сбой произошел в работе АЭС Forsmark в Швеции. Утром 26 апреля два энергоблока АЭС Forsmark одновременно отключились от сети, передает телеканал 360.

Финская СЭС «Олкилуото-3» приостановила работу в связи с неисправностью. Об этом сообщил оператор электростанции Teollisuuden Voima. «Производство электроэнергии на АЭС „Олкилуото-3“ было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной на турбинной станции. В настоящее время причина выясняется. Более подробную информацию мы предоставим, когда узнаем, когда установка вернется в производство», — рассказал оператор в соцсети Х. «Олкилуото-3» — Атомная электростанция в Западной Финляндии, находится у побережья Ботнического залива Балтийского моря, на одноименном острове. Все три реактора АЭС Олкилуото производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии. Предыдущий крупный сбой произошел в работе АЭС Forsmark в Швеции. Утром 26 апреля два энергоблока АЭС Forsmark одновременно отключились от сети, передает телеканал 360.