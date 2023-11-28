Города УрФО побьют показатель прошлого года по подготовке к отопительному сезону

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Получение паспортов и актов готовности к отопительному сезону в УрФО идет успешнее, чем год назад Фото:

Получение паспортов и актов готовности к отопительному сезону в муниципалитетах Уральского федерального округа идет успешнее, чем год назад. Документы уже получили все города ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области, сообщает пресс-служба полпредства.

«По сравнению с прошлым годом работа по получению паспортов и актов готовности к отопительному сезону идет более успешно. По оценкам, количество муниципалитетов, которые к 1 января пройдут приемку в Ростехнадзоре, будет больше, чем год назад», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Муниципалитеты Свердловской, Курганской и Челябинской областей еще паспорта готовности не получили. Они устраняют замечания, выданные уральским управлением Ростехнадзора.

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Получение паспортов и актов готовности к отопительному сезону в муниципалитетах Уральского федерального округа идет успешнее, чем год назад. Документы уже получили все города ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области, сообщает пресс-служба полпредства. «По сравнению с прошлым годом работа по получению паспортов и актов готовности к отопительному сезону идет более успешно. По оценкам, количество муниципалитетов, которые к 1 января пройдут приемку в Ростехнадзоре, будет больше, чем год назад», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Муниципалитеты Свердловской, Курганской и Челябинской областей еще паспорта готовности не получили. Они устраняют замечания, выданные уральским управлением Ростехнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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