Города УрФО побьют показатель прошлого года по подготовке к отопительному сезону

Получение паспортов и актов готовности к отопительному сезону в муниципалитетах Уральского федерального округа идет успешнее, чем год назад. Документы уже получили все города ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области, сообщает пресс-служба полпредства.
«По сравнению с прошлым годом работа по получению паспортов и актов готовности к отопительному сезону идет более успешно. По оценкам, количество муниципалитетов, которые к 1 января пройдут приемку в Ростехнадзоре, будет больше, чем год назад», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
Муниципалитеты Свердловской, Курганской и Челябинской областей еще паспорта готовности не получили. Они устраняют замечания, выданные уральским управлением Ростехнадзора.
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