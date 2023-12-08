Губернатор Кондратьев назвал выдвижение Путина хорошей новостью

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, кондратьев вениамин
Кондратьев поддержал решение Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выдвижение нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году является хорошей новостью. Губернатор уверен, что под руководством сильного президента страна будет процветать.

«Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. <…> Уверен, что под руководством сильного Президента наша страна будет процветать», — заявил Кондратьев в своем telegram-канале. Он добавил, что также при этом Россия сохранит свое лидерство в качестве независимой и самодостаточной державы. А Краснодарский край продолжит свое развитие.

Ранее Путин объявил о своем выдвижении на выборы президента РФ в 2024 году. Он сделал это заявление во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выдвижение нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году является хорошей новостью. Губернатор уверен, что под руководством сильного президента страна будет процветать. «Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. <…> Уверен, что под руководством сильного Президента наша страна будет процветать», — заявил Кондратьев в своем telegram-канале. Он добавил, что также при этом Россия сохранит свое лидерство в качестве независимой и самодостаточной державы. А Краснодарский край продолжит свое развитие. Ранее Путин объявил о своем выдвижении на выборы президента РФ в 2024 году. Он сделал это заявление во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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