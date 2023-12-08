Губернатор Кондратьев назвал выдвижение Путина хорошей новостью

08 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Кондратьев поддержал решение Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выдвижение нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году является хорошей новостью. Губернатор уверен, что под руководством сильного президента страна будет процветать. «Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. <…> Уверен, что под руководством сильного Президента наша страна будет процветать», — заявил Кондратьев в своем telegram-канале . Он добавил, что также при этом Россия сохранит свое лидерство в качестве независимой и самодостаточной державы. А Краснодарский край продолжит свое развитие. Ранее Путин объявил о своем выдвижении на выборы президента РФ в 2024 году. Он сделал это заявление во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выдвижение нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году является хорошей новостью. Губернатор уверен, что под руководством сильного президента страна будет процветать. «Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. <…> Уверен, что под руководством сильного Президента наша страна будет процветать», — заявил Кондратьев в своем telegram-канале. Он добавил, что также при этом Россия сохранит свое лидерство в качестве независимой и самодостаточной державы. А Краснодарский край продолжит свое развитие. Ранее Путин объявил о своем выдвижении на выборы президента РФ в 2024 году. Он сделал это заявление во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле.