Путин попросил губернаторов выражаться ясно и понятно, чтобы их доклад лег в основу принимаемых решений
Президент России Владимир Путин призвал губернаторов докладывать только главную информацию. Об этом он попросил на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.
«Коллеги, поскольку у нас не один и не два губернатора, гораздо больше, я прошу самое главное: или какие-то предложения дополнительные или замечания. Тук-тук-тук. Конкретно, чтобы было ясно, понятно», — сказал Путин во время совещания. Он попросил выражаться понятно, чтобы доклады губернаторов могли лечь в основу принимаемых решений.
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