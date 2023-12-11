Путин пристыдил губернаторов за невнятные доклады о состоянии регионов. Видео

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., путин владимир
Путин попросил губернаторов выражаться ясно и понятно, чтобы их доклад лег в основу принимаемых решений Фото:

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов докладывать только главную информацию. Об этом он попросил на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

«Коллеги, поскольку у нас не один и не два губернатора, гораздо больше, я прошу самое главное: или какие-то предложения дополнительные или замечания. Тук-тук-тук. Конкретно, чтобы было ясно, понятно», — сказал Путин во время совещания. Он попросил выражаться понятно, чтобы доклады губернаторов могли лечь в основу принимаемых решений.

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Президент России Владимир Путин призвал губернаторов докладывать только главную информацию. Об этом он попросил на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны. «Коллеги, поскольку у нас не один и не два губернатора, гораздо больше, я прошу самое главное: или какие-то предложения дополнительные или замечания. Тук-тук-тук. Конкретно, чтобы было ясно, понятно», — сказал Путин во время совещания. Он попросил выражаться понятно, чтобы доклады губернаторов могли лечь в основу принимаемых решений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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