Песков: Россия отлично справляется с санкционным ударом

14 декабря 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Песков отметил, что впереди много антисанкционных задач Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия отлично справляется с санкционным ударом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наша страна справилась с давлением беспрецедентных санкций. Ни одно государство мира не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен России», — приводит РИА Новости мнение Пескова. Пресс-секретарь президента отметил, что РФ с этого года, несмотря на все давление, смогла перейти в траекторию роста. Он добавил, что в этом вопросе наше государство действовало амбициозно и эффективно. Запад поставил себе цель не просто изолировать Россию, а уничтожить ее экономику, нанести нашей стране стратегическое поражение. Накануне США и Британия ввели новые санкции — Евросоюз рассматривает уже двенадцатый пакет русофобских ограничений, сообщает «Царьград».

Россия отлично справляется с санкционным ударом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наша страна справилась с давлением беспрецедентных санкций. Ни одно государство мира не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен России», — приводит РИА Новости мнение Пескова. Пресс-секретарь президента отметил, что РФ с этого года, несмотря на все давление, смогла перейти в траекторию роста. Он добавил, что в этом вопросе наше государство действовало амбициозно и эффективно. Запад поставил себе цель не просто изолировать Россию, а уничтожить ее экономику, нанести нашей стране стратегическое поражение. Накануне США и Британия ввели новые санкции — Евросоюз рассматривает уже двенадцатый пакет русофобских ограничений, сообщает «Царьград».