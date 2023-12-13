13 декабря 2023

Песков: Россия отлично справляется с санкционным ударом

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков отметил, что впереди много антисанкционных задач Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия отлично справляется с санкционным ударом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наша страна справилась с давлением беспрецедентных санкций. Ни одно государство мира не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен России», — приводит РИА Новости мнение Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, что РФ с этого года, несмотря на все давление, смогла перейти в траекторию роста. Он добавил, что в этом вопросе наше государство действовало амбициозно и эффективно.

Запад поставил себе цель не просто изолировать Россию, а уничтожить ее экономику, нанести нашей стране стратегическое поражение. Накануне США и Британия ввели новые санкции — Евросоюз рассматривает уже двенадцатый пакет русофобских ограничений, сообщает «Царьград».

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Россия отлично справляется с санкционным ударом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наша страна справилась с давлением беспрецедентных санкций. Ни одно государство мира не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен России», — приводит РИА Новости мнение Пескова. Пресс-секретарь президента отметил, что РФ с этого года, несмотря на все давление, смогла перейти в траекторию роста. Он добавил, что в этом вопросе наше государство действовало амбициозно и эффективно. Запад поставил себе цель не просто изолировать Россию, а уничтожить ее экономику, нанести нашей стране стратегическое поражение. Накануне США и Британия ввели новые санкции — Евросоюз рассматривает уже двенадцатый пакет русофобских ограничений, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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