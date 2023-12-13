Песков: Россия отлично справляется с санкционным ударом

Россия отлично справляется с санкционным ударом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наша страна справилась с давлением беспрецедентных санкций. Ни одно государство мира не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен России», — приводит РИА Новости мнение Пескова.
Пресс-секретарь президента отметил, что РФ с этого года, несмотря на все давление, смогла перейти в траекторию роста. Он добавил, что в этом вопросе наше государство действовало амбициозно и эффективно.
Запад поставил себе цель не просто изолировать Россию, а уничтожить ее экономику, нанести нашей стране стратегическое поражение. Накануне США и Британия ввели новые санкции — Евросоюз рассматривает уже двенадцатый пакет русофобских ограничений, сообщает «Царьград».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.