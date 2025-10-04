Спасатели рассказали о спасении третьего туриста с вулкана на Камчатке

Спасатели спасают третьего туриста с вулкана на Камчатке
Всех туристов сорвавшихся при восхождении на камчатский вулкан удалось спасти
Всех туристов сорвавшихся при восхождении на камчатский вулкан удалось спасти
новость из сюжета
С Вилючинского вулкана на Камчатке сорвались трое туристов

Спасатели МЧС России достигли третьей участницы группы альпинистов, которая находилась выше по склону Вилючинского вулкана на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Женщина не пострадала, сейчас начат ее спуск на высоту 1500 метров к месту базирования медиков Центра медицины катастроф.

«Спасатели обеспечили страховку альпинистки, начали аккуратный спуск к медицинскому пункту. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Операция по спасению туристов с закрытого для посещения вулкана Вилючинская Сопка продолжается в круглосуточном режиме. Задача усложняется из-за сильного обледенения вулкана и крутого спуска. Ранее двоих других членов группы удалось спасти, они уже находятся под наблюдением врачей.

