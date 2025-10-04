Спасатели рассказали о спасении третьего туриста с вулкана на Камчатке

Спасатели МЧС России достигли третьей участницы группы альпинистов, которая находилась выше по склону Вилючинского вулкана на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Женщина не пострадала, сейчас начат ее спуск на высоту 1500 метров к месту базирования медиков Центра медицины катастроф.
«Спасатели обеспечили страховку альпинистки, начали аккуратный спуск к медицинскому пункту. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Операция по спасению туристов с закрытого для посещения вулкана Вилючинская Сопка продолжается в круглосуточном режиме. Задача усложняется из-за сильного обледенения вулкана и крутого спуска. Ранее двоих других членов группы удалось спасти, они уже находятся под наблюдением врачей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.