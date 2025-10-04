В Британии указали на главный позор Макрона

The Spectator: захват танкера Францией является пиар-акцией Макрона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция Макрона с захватом танкера провалилась, пишет The Spectator
Акция Макрона с захватом танкера провалилась, пишет The Spectator Фото:

Захват танкера Boracay французским спецназом характеризуется как неудавшаяся пиар-акция президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет британская газета The Spectator.

«Захват танкера Boracay из так называемого „теневого флота“ перевозящего российскую нефть французским спецназом был не более чем пиар-акцией, которая закончилась полным провалом», — говорится в материале. Там добавили, что, несмотря на зрелищность операции, напоминавшей «сцену из фильма», ее практические результаты оказались ничтожными.

В ходе инцидента не было обнаружено доказательств причастности судна к расследованию о дронах над Копенгагеном. Президент России Владимир Путин назвал эти действия «актом пиратства» и предположил, что они были предприняты для отвлечения внимания от внутренних проблем Франции, с чем, по данным издания, можно было согласиться.

В заключение указывалось, что несмотря на громкие заявления Макрона о борьбе с «теневым флотом», Европа остается крупным потребителем российских энергоносителей и практически не имеет реальных рычагов для прекращения их транзита. Таким образом, по мнению аналитиков, операция лишь продемонстрировала невозможность решения проблемы подобными показательными акциями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Захват танкера Boracay французским спецназом характеризуется как неудавшаяся пиар-акция президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет британская газета The Spectator. «Захват танкера Boracay из так называемого „теневого флота“ перевозящего российскую нефть французским спецназом был не более чем пиар-акцией, которая закончилась полным провалом», — говорится в материале. Там добавили, что, несмотря на зрелищность операции, напоминавшей «сцену из фильма», ее практические результаты оказались ничтожными. В ходе инцидента не было обнаружено доказательств причастности судна к расследованию о дронах над Копенгагеном. Президент России Владимир Путин назвал эти действия «актом пиратства» и предположил, что они были предприняты для отвлечения внимания от внутренних проблем Франции, с чем, по данным издания, можно было согласиться. В заключение указывалось, что несмотря на громкие заявления Макрона о борьбе с «теневым флотом», Европа остается крупным потребителем российских энергоносителей и практически не имеет реальных рычагов для прекращения их транзита. Таким образом, по мнению аналитиков, операция лишь продемонстрировала невозможность решения проблемы подобными показательными акциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...