Захват танкера Boracay французским спецназом характеризуется как неудавшаяся пиар-акция президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет британская газета The Spectator.
«Захват танкера Boracay из так называемого „теневого флота“ перевозящего российскую нефть французским спецназом был не более чем пиар-акцией, которая закончилась полным провалом», — говорится в материале. Там добавили, что, несмотря на зрелищность операции, напоминавшей «сцену из фильма», ее практические результаты оказались ничтожными.
В ходе инцидента не было обнаружено доказательств причастности судна к расследованию о дронах над Копенгагеном. Президент России Владимир Путин назвал эти действия «актом пиратства» и предположил, что они были предприняты для отвлечения внимания от внутренних проблем Франции, с чем, по данным издания, можно было согласиться.
В заключение указывалось, что несмотря на громкие заявления Макрона о борьбе с «теневым флотом», Европа остается крупным потребителем российских энергоносителей и практически не имеет реальных рычагов для прекращения их транзита. Таким образом, по мнению аналитиков, операция лишь продемонстрировала невозможность решения проблемы подобными показательными акциями.
