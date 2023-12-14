Омский губернатор оправдался перед Путиным после вопроса военного

14 декабря 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

После прямой линии с Владимиром Путиным в зону СВО доставят РЭБ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Губернатор Омской области Виталий Хоценко решил передать подразделению военнослужащего Андрея Никишина, который спросил об обеспечении РЭБ (комплекс радио-электронной борьбы, который используют против дронов). Он обещал отправить комплекс после вопроса военного на прямой линии президента России Владимира Путина. «Связываемся с командованием Андрея. В самое ближайшее время его подразделение получит один из самых современных переносных комплексов РЭБ», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он добавил, что Омская область является одним из немногих регионов, который содержит в зоне СВО собственный логистический склад для доставки гуманитарной помощи военным. В Москве проходит прямая линия и пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства общается с жителями страны и отвечает на интересующие их вопросы. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия, а также агентство собрало всю известную информацию о мероприятии.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко решил передать подразделению военнослужащего Андрея Никишина, который спросил об обеспечении РЭБ (комплекс радио-электронной борьбы, который используют против дронов). Он обещал отправить комплекс после вопроса военного на прямой линии президента России Владимира Путина. «Связываемся с командованием Андрея. В самое ближайшее время его подразделение получит один из самых современных переносных комплексов РЭБ», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он добавил, что Омская область является одним из немногих регионов, который содержит в зоне СВО собственный логистический склад для доставки гуманитарной помощи военным. В Москве проходит прямая линия и пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства общается с жителями страны и отвечает на интересующие их вопросы. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия, а также агентство собрало всю известную информацию о мероприятии.