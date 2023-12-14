Омский губернатор оправдался перед Путиным после вопроса военного

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
После прямой линии с Владимиром Путиным в зону СВО доставят РЭБ Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Губернатор Омской области Виталий Хоценко решил передать подразделению военнослужащего Андрея Никишина, который спросил об обеспечении РЭБ (комплекс радио-электронной борьбы, который используют против дронов). Он обещал отправить комплекс после вопроса военного на прямой линии президента России Владимира Путина.

«Связываемся с командованием Андрея. В самое ближайшее время его подразделение получит один из самых современных переносных комплексов РЭБ», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он добавил, что Омская область является одним из немногих регионов, который содержит в зоне СВО собственный логистический склад для доставки гуманитарной помощи военным.

В Москве проходит прямая линия и пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства общается с жителями страны и отвечает на интересующие их вопросы. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия, а также агентство собрало всю известную информацию о мероприятии.

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко решил передать подразделению военнослужащего Андрея Никишина, который спросил об обеспечении РЭБ (комплекс радио-электронной борьбы, который используют против дронов). Он обещал отправить комплекс после вопроса военного на прямой линии президента России Владимира Путина. «Связываемся с командованием Андрея. В самое ближайшее время его подразделение получит один из самых современных переносных комплексов РЭБ», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он добавил, что Омская область является одним из немногих регионов, который содержит в зоне СВО собственный логистический склад для доставки гуманитарной помощи военным. В Москве проходит прямая линия и пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства общается с жителями страны и отвечает на интересующие их вопросы. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия, а также агентство собрало всю известную информацию о мероприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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