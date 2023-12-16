Юрист раскрыл, как налоги связаны с повышением ключевой ставки

Юрист Гусятников: налог на вклады придется заплатить немногим россиянам

16 декабря 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

С доходов по вкладам до 160 тысяч рублей налог не взимается, рассказал юрист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Налог на вклады в течение этого года придется платить немногим россиянам из-за двукратного повышения ключевой ставки. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «По итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого процента граждан», — заявил Гусятников агентству «Прайм». Налогом не облагается сумма в один миллион рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки в текущем году. Соответственно, доход по вкладам до 160 тысяч рублей налогом не облагается, пояснил он. По итогам заседания ЦБ в пятницу, 15 декабря, ставку повысили до 16%. Если высокая ключевая ставка сохранится и в будущем году, число граждан, которым придется заплатить НДФЛ на вклады, увеличится, объяснил юрист. Экономист дал совет ипотечникам после повышения ключевой ставки. Люди, которые уже выплачивают ипотеку, не должны переживать по поводу повышения ключевой ставки до 16%. Старые ипотечные кредиты не пересматривают.

Налог на вклады в течение этого года придется платить немногим россиянам из-за двукратного повышения ключевой ставки. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «По итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого процента граждан», — заявил Гусятников агентству «Прайм». Налогом не облагается сумма в один миллион рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки в текущем году. Соответственно, доход по вкладам до 160 тысяч рублей налогом не облагается, пояснил он. По итогам заседания ЦБ в пятницу, 15 декабря, ставку повысили до 16%. Если высокая ключевая ставка сохранится и в будущем году, число граждан, которым придется заплатить НДФЛ на вклады, увеличится, объяснил юрист. Экономист дал совет ипотечникам после повышения ключевой ставки. Люди, которые уже выплачивают ипотеку, не должны переживать по поводу повышения ключевой ставки до 16%. Старые ипотечные кредиты не пересматривают.