В ВСУ раскрыли, как Россия обманывает их средства ПВО

Спикер ВС ВСУ Игнат: РФ использует электромагнитные импульсы для обмана ПВО
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Вооруженные силы Украины. stock, пво, зенитка, всу, stock, ЗУ-23
Россия обманывает ПВО ВСУ с помощью электромагнитных импульсов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России используют электромагнитные импульсы, чтобы имитировать пуск ракет и обманывать украинскую противовоздушную оборону (ПВО). Об этом рассказал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на „Кинжал“ по параметрам полета», — сказал Игнат в интервью каналу NTA. Он добавил, что российские военные используют как фальшивые цели, так и реальные ракеты.

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что Россия за несколько месяцев смогла подавить западные системы ПВО, которые стоят на вооружении украинской армии, передает MK.RU. Ранее Игнат сообщал, что ВС РФ программируют маршруты запускаемых ими ракет таким образом, чтобы обмануть ПВО Украины. Представитель украинских ВВС добавил, что Киеву необходимо больше вооружения для уничтожения российских ракет.

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Вооруженные силы России используют электромагнитные импульсы, чтобы имитировать пуск ракет и обманывать украинскую противовоздушную оборону (ПВО). Об этом рассказал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на „Кинжал“ по параметрам полета», — сказал Игнат в интервью каналу NTA. Он добавил, что российские военные используют как фальшивые цели, так и реальные ракеты. Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что Россия за несколько месяцев смогла подавить западные системы ПВО, которые стоят на вооружении украинской армии, передает MK.RU. Ранее Игнат сообщал, что ВС РФ программируют маршруты запускаемых ими ракет таким образом, чтобы обмануть ПВО Украины. Представитель украинских ВВС добавил, что Киеву необходимо больше вооружения для уничтожения российских ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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