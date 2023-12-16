Болгарское радио сняло с эфира интервью с послом России из-за Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, пение, вокал, студия звукозаписи
Элеонора Митрофанова в интервью подняла тему свободы слова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Интервью с послом России Элеонорой Митрофановой было снято с Болгарского национального радио (БНР) из-за давления со стороны Украины. Об этом рассказал автор и ведущий программы «Политически некорректно», в которой и должно было прозвучать интервью, Петр Волгин.

«Программный совет БНР большинством голосов принял решение снять с эфира интервью посла Митрофановой. Перед этим с требованием не давать интервью в эфир выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины. Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», — рассказал Петр Волгин, его слова приводит ТАСС.

В интервью посол России говорила на важные темы в современном мире. Она затронула свободу слова, ситуацию на Украине, судьбу памятника Советской армии и двусторонние отношения между странами. Сам Волгин сказал, что считает снятие интервью актом политической цензуры. Митрофанова заявила, что разочарована БНР.

Ранее депутаты Болгарии обвинили друг друга в фашизме, обсуждая тему помощи Украине. Дело в том, что Еврокомиссия обязало страну отдать Киеву более 16 миллионов евро. Мнения депутатов Народного собрания Болгарии разделились, появились обвинения в фашизме, пишет «Царьград».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интервью с послом России Элеонорой Митрофановой было снято с Болгарского национального радио (БНР) из-за давления со стороны Украины. Об этом рассказал автор и ведущий программы «Политически некорректно», в которой и должно было прозвучать интервью, Петр Волгин. «Программный совет БНР большинством голосов принял решение снять с эфира интервью посла Митрофановой. Перед этим с требованием не давать интервью в эфир выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины. Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», — рассказал Петр Волгин, его слова приводит ТАСС. В интервью посол России говорила на важные темы в современном мире. Она затронула свободу слова, ситуацию на Украине, судьбу памятника Советской армии и двусторонние отношения между странами. Сам Волгин сказал, что считает снятие интервью актом политической цензуры. Митрофанова заявила, что разочарована БНР. Ранее депутаты Болгарии обвинили друг друга в фашизме, обсуждая тему помощи Украине. Дело в том, что Еврокомиссия обязало страну отдать Киеву более 16 миллионов евро. Мнения депутатов Народного собрания Болгарии разделились, появились обвинения в фашизме, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...