Музыканта «Прыгай киска» хотят депортировать из РФ за пропаганду наркотиков

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Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, пение, вокал, студия звукозаписи
Музыкант Пеьар Мартич может получить арест 15 суток за пропаганду наркотиков и штраф в размере 30 тысяч Фото:

Основателя музыкальных групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут депортировать из РФ и выписать штраф за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«На 30-летнего московского музыканта сербского происхождения Петара Мартича завели административное дело о пропаганде наркотиков иностранным гражданином», — говорится в сообщении. По данным канала, у музыканта сербское гражданство. За пропаганду наркотиков ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и депортация из страны после 15 суток ареста.

Ранее продюсер и сценарист Антон Чернин в социальной сети сообщил, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» свердловской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Экс-солист группы «Агата Кристи» обвинил продюсера в пиаре на треках и опроверг информацию о запрете песен, передает «Национальная служба новостей».

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Основателя музыкальных групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут депортировать из РФ и выписать штраф за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «На 30-летнего московского музыканта сербского происхождения Петара Мартича завели административное дело о пропаганде наркотиков иностранным гражданином», — говорится в сообщении. По данным канала, у музыканта сербское гражданство. За пропаганду наркотиков ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и депортация из страны после 15 суток ареста. Ранее продюсер и сценарист Антон Чернин в социальной сети сообщил, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» свердловской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Экс-солист группы «Агата Кристи» обвинил продюсера в пиаре на треках и опроверг информацию о запрете песен, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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