Музыканта «Прыгай киска» хотят депортировать из РФ за пропаганду наркотиков

Основателя музыкальных групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут депортировать из РФ и выписать штраф за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«На 30-летнего московского музыканта сербского происхождения Петара Мартича завели административное дело о пропаганде наркотиков иностранным гражданином», — говорится в сообщении. По данным канала, у музыканта сербское гражданство. За пропаганду наркотиков ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и депортация из страны после 15 суток ареста.
Ранее продюсер и сценарист Антон Чернин в социальной сети сообщил, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» свердловской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Экс-солист группы «Агата Кристи» обвинил продюсера в пиаре на треках и опроверг информацию о запрете песен, передает «Национальная служба новостей».
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