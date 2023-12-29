Соловьев заступился за Киркорова после «голой вечеринки» Ивлеевой

Владимир Соловьев посоветовал артистам отправить деньги бойцам на СВО Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана. Ранее они участвовали в скандальной «голой вечеринке», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева в московском ночном клубе Mutabor.

«По-другому себя ведут только Билан и Киркоров. Оба ездили, помогали. Филипп и в Крым ездил, и позицию свою сразу озвучил, учитывая всю сложность отношений с Аллой [Пугачевой]», — заявил Соловьев во время записи проекта «Полный контакт».

В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой. На мероприятие, которое было посвящено презентации фотопроекта для журнала Playboy, пришли множество российских звезд, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Артисты, которые приняли участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их выступления. Ивлеева два раза приносила свои извинения за мероприятия, передает телеканал 360.

Юристы и социологи сообщили, что Анастасия Ивлеева не нарушила законодательство РФ, организовав «голую вечеринку», а кампания, которая против нее продолжается, вредна для российского общества. Среди критиков, например, была директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая известна всем, что пишет доносы на блогеров.