Юрист Киркорова объяснил, может ли артист лишиться звания из-за «голой вечеринки»

Участие певца Филиппа Киркорова в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, не может быть основанием для лишения его звания Народного артиста. Об этом заявил юрист артиста Александр Добровинский.
«Звание народного артиста Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — передает слова Добровинского РИА Новости. Он привел в пример великого писателя Федора Достоевского, который, несмотря на свои личные недостатки, не был лишен звания писателя.
Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве, на которой присутствовали множество российских звезд. Некоторые знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены», такими как расторжение контрактов, отмена концертов и удаление их из кадров кинофильмов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры с требованием лишить Киркорова звания народного артиста России в связи с его участием в этом мероприятии, передает
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