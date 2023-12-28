Юрист Киркорова объяснил, может ли артист лишиться звания из-за «голой вечеринки»

Юрист Добровинский: Киркоров не может быть лишен звания из-за «голой вечеринки»

28 декабря 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров не может лишиться своего звания из-за участия в «голой вечеринке», заявил Александр Добровинский Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Участие певца Филиппа Киркорова в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, не может быть основанием для лишения его звания Народного артиста. Об этом заявил юрист артиста Александр Добровинский. «Звание народного артиста Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — передает слова Добровинского РИА Новости. Он привел в пример великого писателя Федора Достоевского, который, несмотря на свои личные недостатки, не был лишен звания писателя. Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве, на которой присутствовали множество российских звезд. Некоторые знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены», такими как расторжение контрактов, отмена концертов и удаление их из кадров кинофильмов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры с требованием лишить Киркорова звания народного артиста России в связи с его участием в этом мероприятии, передает Life .

Участие певца Филиппа Киркорова в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, не может быть основанием для лишения его звания Народного артиста. Об этом заявил юрист артиста Александр Добровинский. «Звание народного артиста Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — передает слова Добровинского РИА Новости. Он привел в пример великого писателя Федора Достоевского, который, несмотря на свои личные недостатки, не был лишен звания писателя. Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве, на которой присутствовали множество российских звезд. Некоторые знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены», такими как расторжение контрактов, отмена концертов и удаление их из кадров кинофильмов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры с требованием лишить Киркорова звания народного артиста России в связи с его участием в этом мероприятии, передает Life.