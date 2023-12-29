Комментатор Василий Уткин пошутил про «голую вечеринку» Ивлеевой

29 декабря 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Василий Уткин сообщил, что его звали на вечеринку Анастасии Ивлеевой (на фото) Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Бывший футбольный телевизионный комментатор Василий Уткин сообщил, что его звали на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Комментатор пошутил, что не прошел дресс-код. «Звали. Я не прошел дресс-код», — ответил Уткин подписчику. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. «Голая вечеринка» Ивлеевой началась в московском клубе Mutabor 20 декабря. На мероприятии были многие звезды российского шоубизнеса. После жалоб немногочисленных критиков гостям вечеринки пришлось извиняться за свое присутствие на ней. Сама Ивлеева принесла извинения дважды. После волны критики у гостей мероприятия начались проблемы с контрактами. При этом многие вступились за Ивлееву. Так, звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин считает, что из Ивлеевой сделали козла отпущения, а ее «проступок» не соответствует тяжести наказания.

Бывший футбольный телевизионный комментатор Василий Уткин сообщил, что его звали на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Комментатор пошутил, что не прошел дресс-код. «Звали. Я не прошел дресс-код», — ответил Уткин подписчику. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. «Голая вечеринка» Ивлеевой началась в московском клубе Mutabor 20 декабря. На мероприятии были многие звезды российского шоубизнеса. После жалоб немногочисленных критиков гостям вечеринки пришлось извиняться за свое присутствие на ней. Сама Ивлеева принесла извинения дважды. После волны критики у гостей мероприятия начались проблемы с контрактами. При этом многие вступились за Ивлееву. Так, звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин считает, что из Ивлеевой сделали козла отпущения, а ее «проступок» не соответствует тяжести наказания.