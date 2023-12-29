Государство заберет активы российского миллиардера из-за неуплаты налогов

Государство заберет российские активы миллиардера Александра Клячина по иску Генпрокуратуры. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд.
«Государству отойдут ключевые активы девелоперского бизнеса Александра Клячина. Это „Даниловская мануфактура“, бизнес-центр „Вернадский“ и „Авиатор“, а также особняк на Смоленском бульваре», — передает РБК.
Весной 2023 года Клячин был признан соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и предпринимателю Алексею Хотину о неуплате налогов. Иск состоял из двух частей — по одному из них предлагалось обратить ряд объектов бизнесменов в доход государства. Тогда решение первой инстанции ппытались обжаловать, но безуспешно.
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