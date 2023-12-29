Государство заберет активы российского миллиардера из-за неуплаты налогов

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Активы Александра Клячина будут переданы государство по решению суда по делу о неуплате налогов Фото:

Государство заберет российские активы миллиардера Александра Клячина по иску Генпрокуратуры. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд.

«Государству отойдут ключевые активы девелоперского бизнеса Александра Клячина. Это „Даниловская мануфактура“, бизнес-центр „Вернадский“ и „Авиатор“, а также особняк на Смоленском бульваре», — передает РБК.

Весной 2023 года Клячин был признан соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и предпринимателю Алексею Хотину о неуплате налогов. Иск состоял из двух частей — по одному из них предлагалось обратить ряд объектов бизнесменов в доход государства. Тогда решение первой инстанции ппытались обжаловать, но безуспешно.

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Государство заберет российские активы миллиардера Александра Клячина по иску Генпрокуратуры. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд. «Государству отойдут ключевые активы девелоперского бизнеса Александра Клячина. Это „Даниловская мануфактура“, бизнес-центр „Вернадский“ и „Авиатор“, а также особняк на Смоленском бульваре», — передает РБК. Весной 2023 года Клячин был признан соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и предпринимателю Алексею Хотину о неуплате налогов. Иск состоял из двух частей — по одному из них предлагалось обратить ряд объектов бизнесменов в доход государства. Тогда решение первой инстанции ппытались обжаловать, но безуспешно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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