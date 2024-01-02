02 января 2024

ХАМАС хочет полностью отказаться от переговоров с Израилем после атаки на Бейрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Такое решение в ХАМАС приняли после атаки на Бейрут, где погиб Салех аль-Арури Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ХАМАС намеревается прекратить любые переговоры об освобождении заложников или возможном перемирии в секторе Газа после атаки на Бейрут. Во время нее погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех аль-Арури, сообщил телеканал Al-Arabiya.

«ХАМАС сообщило посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о необходимости прекращения любых переговоров об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе», — предает сказанное телеканалом ТАСС. Уточняется, что решение было принято после смерти в Бейруте члена руководства движения Салеха аль-Арури и нескольких его союзников.

Взрыв в южном пригороде Бейрута произошел вечером второго января. Погибший Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. В Ливане он должен был провести встречу с лидером «Хезболлы» Хасаном Насралла.

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ХАМАС намеревается прекратить любые переговоры об освобождении заложников или возможном перемирии в секторе Газа после атаки на Бейрут. Во время нее погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех аль-Арури, сообщил телеканал Al-Arabiya. «ХАМАС сообщило посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о необходимости прекращения любых переговоров об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе», — предает сказанное телеканалом ТАСС. Уточняется, что решение было принято после смерти в Бейруте члена руководства движения Салеха аль-Арури и нескольких его союзников. Взрыв в южном пригороде Бейрута произошел вечером второго января. Погибший Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. В Ливане он должен был провести встречу с лидером «Хезболлы» Хасаном Насралла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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