ХАМАС хочет полностью отказаться от переговоров с Израилем после атаки на Бейрут

ХАМАС намеревается прекратить любые переговоры об освобождении заложников или возможном перемирии в секторе Газа после атаки на Бейрут. Во время нее погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех аль-Арури, сообщил телеканал Al-Arabiya.
«ХАМАС сообщило посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о необходимости прекращения любых переговоров об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе», — предает сказанное телеканалом ТАСС. Уточняется, что решение было принято после смерти в Бейруте члена руководства движения Салеха аль-Арури и нескольких его союзников.
Взрыв в южном пригороде Бейрута произошел вечером второго января. Погибший Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. В Ливане он должен был провести встречу с лидером «Хезболлы» Хасаном Насралла.
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