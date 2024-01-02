В мире ХАМАС хочет полностью отказаться от переговоров с Израилем после атаки на Бейрут 03 января 2024 в 00:19 Размер текста - 17 + Такое решение в ХАМАС приняли после атаки на Бейрут, где погиб Салех аль-Арури Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ХАМАС намеревается прекратить любые переговоры об освобождении заложников или возможном перемирии в секторе Газа после атаки на Бейрут. Во время нее погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех аль-Арури, сообщил телеканал Al-Arabiya. «ХАМАС сообщило посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о необходимости прекращения любых переговоров об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе», — предает сказанное телеканалом ТАСС. Уточняется, что решение было принято после смерти в Бейруте члена руководства движения Салеха аль-Арури и нескольких его союзников. Взрыв в южном пригороде Бейрута произошел вечером второго января. Погибший Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. В Ливане он должен был провести встречу с лидером «Хезболлы» Хасаном Насралла. ХАМАС намеревается прекратить любые переговоры об освобождении заложников или возможном перемирии в секторе Газа после атаки на Бейрут. Во время нее погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех аль-Арури, сообщил телеканал Al-Arabiya. «ХАМАС сообщило посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о необходимости прекращения любых переговоров об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе», — предает сказанное телеканалом ТАСС. Уточняется, что решение было принято после смерти в Бейруте члена руководства движения Салеха аль-Арури и нескольких его союзников. Взрыв в южном пригороде Бейрута произошел вечером второго января. Погибший Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. В Ливане он должен был провести встречу с лидером «Хезболлы» Хасаном Насралла. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям