Стратегический бомбардировщик США разбился при посадке

05 января 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Бомбардировщик разбился во время учебного задания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Южной Дакоте разбился бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. Воздушное судно находилось в этот момент на учебном задании. Об этом сообщает база ВВС США Элсворт. «ВВС B-1B Lancer, назначенный на базу ВВС Элсворт, разбился сегодня примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку», — передает ВВС в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они добавили, что при аварии бомбардировщик находился на учебном задании в Южной Дакоте. На борту находилось четыре члена экипажа, все они успели катапультироваться.

В Южной Дакоте разбился бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. Воздушное судно находилось в этот момент на учебном задании. Об этом сообщает база ВВС США Элсворт. «ВВС B-1B Lancer, назначенный на базу ВВС Элсворт, разбился сегодня примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку», — передает ВВС в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они добавили, что при аварии бомбардировщик находился на учебном задании в Южной Дакоте. На борту находилось четыре члена экипажа, все они успели катапультироваться.