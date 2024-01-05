05 января 2024

Стратегический бомбардировщик США разбился при посадке

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Бомбардировщик разбился во время учебного задания Фото:

В Южной Дакоте разбился бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. Воздушное судно находилось в этот момент на учебном задании. Об этом сообщает база ВВС США Элсворт.

«ВВС B-1B Lancer, назначенный на базу ВВС Элсворт, разбился сегодня примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку», — передает ВВС в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они добавили, что при аварии бомбардировщик находился на учебном задании в Южной Дакоте. На борту находилось четыре члена экипажа, все они успели катапультироваться.

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В Южной Дакоте разбился бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. Воздушное судно находилось в этот момент на учебном задании. Об этом сообщает база ВВС США Элсворт. «ВВС B-1B Lancer, назначенный на базу ВВС Элсворт, разбился сегодня примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку», — передает ВВС в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они добавили, что при аварии бомбардировщик находился на учебном задании в Южной Дакоте. На борту находилось четыре члена экипажа, все они успели катапультироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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