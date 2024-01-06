Дания нарушила важнейшее обещание, данное Украине

Передача F-16 Украине будет осложнена техническими условиями, сообщает Минобороны ДанииФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Шесть истребителей F-16 будут отправлены Данией Украине во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает газета Berlingske, ссылаясь на данные Минобороны страны. Ранее премьер Дании Метте Фредериксен обещал отправить воздушные судна в канун Нового года.
«Первые шесть F-16, которые Дания передаст Украине, будут задержаны на срок до полугода», — сообщает Минобороны страны. Заявление передает местная газета Berlingske в своем материале. Там уточнили, что будут рассчитывать график передачи в зависимости от ряда факторов, среди которых технические и погодные условия. Примерная дата передачи — второй квартал 2024 года.
Премьер-министр Дании Фредериксен несколько раз в течение 2023 года обещал отправить истребители Киеву. Так, в августе того года датская сторона обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому до 20 самолетов, из которых шесть планировалось передать до начала 2024 года.
Шесть истребителей F-16 будут отправлены Данией Украине во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает газета Berlingske, ссылаясь на данные Минобороны страны. Ранее премьер Дании Метте Фредериксен обещал отправить воздушные судна в канун Нового года. «Первые шесть F-16, которые Дания передаст Украине, будут задержаны на срок до полугода», — сообщает Минобороны страны. Заявление передает местная газета Berlingske в своем материале. Там уточнили, что будут рассчитывать график передачи в зависимости от ряда факторов, среди которых технические и погодные условия. Примерная дата передачи — второй квартал 2024 года. Премьер-министр Дании Фредериксен несколько раз в течение 2023 года обещал отправить истребители Киеву. Так, в августе того года датская сторона обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому до 20 самолетов, из которых шесть планировалось передать до начала 2024 года.