06 января 2024

Дания нарушила важнейшее обещание, данное Украине

Berlingske: Дания не передаст Украине истребители F-16 в запланированный срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача F-16 Украине будет осложнена техническими условиями, сообщает Минобороны Дании Фото:

Шесть истребителей F-16 будут отправлены Данией Украине во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает газета Berlingske, ссылаясь на данные Минобороны страны. Ранее премьер Дании Метте Фредериксен обещал отправить воздушные судна в канун Нового года.

«Первые шесть F-16, которые Дания передаст Украине, будут задержаны на срок до полугода», — сообщает Минобороны страны. Заявление передает местная газета Berlingske в своем материале. Там уточнили, что будут рассчитывать график передачи в зависимости от ряда факторов, среди которых технические и погодные условия. Примерная дата передачи — второй квартал 2024 года.

Премьер-министр Дании Фредериксен несколько раз в течение 2023 года обещал отправить истребители Киеву. Так, в августе того года датская сторона обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому до 20 самолетов, из которых шесть планировалось передать до начала 2024 года.

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Шесть истребителей F-16 будут отправлены Данией Украине во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает газета Berlingske, ссылаясь на данные Минобороны страны. Ранее премьер Дании Метте Фредериксен обещал отправить воздушные судна в канун Нового года. «Первые шесть F-16, которые Дания передаст Украине, будут задержаны на срок до полугода», — сообщает Минобороны страны. Заявление передает местная газета Berlingske в своем материале. Там уточнили, что будут рассчитывать график передачи в зависимости от ряда факторов, среди которых технические и погодные условия. Примерная дата передачи — второй квартал 2024 года. Премьер-министр Дании Фредериксен несколько раз в течение 2023 года обещал отправить истребители Киеву. Так, в августе того года датская сторона обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому до 20 самолетов, из которых шесть планировалось передать до начала 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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