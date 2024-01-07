07 января 2024

В Колумбии разбился самолет при транспортировке пациента

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В колумбии разбился медицинский самолет Фото:

На севере Колумбии разбился самолет, который выполнял медицинскую транспортировку пациента. В результате крушения погиб врач, несколько человек пострадали. Об этом сообщила газета Tiempo.

«В Вальедупаре разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться. <…> Пожарные были оповещены о чрезвычайном происшествии звонком. Прибыв на место, они обнаружили несколько пострадавших», — написало издание.

На борту самолета было шесть человек. Пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения. Причины крушения расследуются.

На Карибах 5 января разбился частный самолет. Четыре человека, включая пассажира-американца с двумя детьми и пилота, погибли в результате крушения, передает телеканал 360.

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На севере Колумбии разбился самолет, который выполнял медицинскую транспортировку пациента. В результате крушения погиб врач, несколько человек пострадали. Об этом сообщила газета Tiempo. «В Вальедупаре разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться. <…> Пожарные были оповещены о чрезвычайном происшествии звонком. Прибыв на место, они обнаружили несколько пострадавших», — написало издание. На борту самолета было шесть человек. Пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения. Причины крушения расследуются. На Карибах 5 января разбился частный самолет. Четыре человека, включая пассажира-американца с двумя детьми и пилота, погибли в результате крушения, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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