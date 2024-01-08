На Украине оправдались за невысокий процент сбитых российских ракет

ВСУ не смогли сбить большое количество баллистических ракет из-за нехватки ЗРК Patriot. С таким заявлением выступил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, который ответил, почему на Украине малый процент сбытых ракет ВС РФ.
«Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только специальными средствами, такими как Patriot. Поэтому такой результат сегодня. Многие говорят, что не слишком высок процент сбиваемых ракет. Процент остается таким, каким и был», — заявил Юрий Игнат, его слова передает «РБК-Украина».
Ранее армия РФ поразила «Кинжалами» объекты ВПК Украины. До этого воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, передает RT. О взрывах сообщали власти Харькова и Одессы. Также ВС РФ ударили по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады территориальной обороны ВСУ.
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