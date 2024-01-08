Психолог рассказала, как помочь ребенку влиться в учебу после новогодних каникул

Психолог Наджафова: планы на новый праздник помогут детям влиться в учебу

09 января 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

Чтобы у ребенка были положительные ожидания от возвращения на учебу, можно вручить ему подарок к школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы помочь ребенку влиться в учебу после новогодних каникул, нужно дать ему понять, что праздники не закончились и запланировать совместный досуг. Таким мнением поделилась детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова. «Можно договориться с родителями одноклассников и организовать совместный досуг. Детям будет веселее возвращаться в школу, если они будут знать, что праздники не закончились», — высказалась Наджафова в статье « Газеты.Ru ». По ее словам, чтобы у ребенка были положительные ожидания от возвращения на учебу, можно вручить ему подарок к школе, например, в виде канцелярских принадлежностей или спортивной формы, тогда он будет ждать момента, чтобы его использовать. Ранее директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, клинический психолог, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, как после Нового года выйти на работу без стресса. По ее словам, для этого нужно за несколько дней до завершения каникул восстановить свой рацион и график. Также психолог добавила, что нужно не злоупотреблять алкоголем и не мудрить с меню.

Чтобы помочь ребенку влиться в учебу после новогодних каникул, нужно дать ему понять, что праздники не закончились и запланировать совместный досуг. Таким мнением поделилась детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова. «Можно договориться с родителями одноклассников и организовать совместный досуг. Детям будет веселее возвращаться в школу, если они будут знать, что праздники не закончились», — высказалась Наджафова в статье «Газеты.Ru». По ее словам, чтобы у ребенка были положительные ожидания от возвращения на учебу, можно вручить ему подарок к школе, например, в виде канцелярских принадлежностей или спортивной формы, тогда он будет ждать момента, чтобы его использовать. Ранее директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, клинический психолог, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, как после Нового года выйти на работу без стресса. По ее словам, для этого нужно за несколько дней до завершения каникул восстановить свой рацион и график. Также психолог добавила, что нужно не злоупотреблять алкоголем и не мудрить с меню.