08 января 2024

Психолог рассказала, как помочь ребенку влиться в учебу после новогодних каникул

Психолог Наджафова: планы на новый праздник помогут детям влиться в учебу
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, ученики, учеба, школа, школьники, лицей
Чтобы у ребенка были положительные ожидания от возвращения на учебу, можно вручить ему подарок к школе Фото:

Чтобы помочь ребенку влиться в учебу после новогодних каникул, нужно дать ему понять, что праздники не закончились и запланировать совместный досуг. Таким мнением поделилась детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова.

«Можно договориться с родителями одноклассников и организовать совместный досуг. Детям будет веселее возвращаться в школу, если они будут знать, что праздники не закончились», — высказалась Наджафова в статье «Газеты.Ru». По ее словам, чтобы у ребенка были положительные ожидания от возвращения на учебу, можно вручить ему подарок к школе, например, в виде канцелярских принадлежностей или спортивной формы, тогда он будет ждать момента, чтобы его использовать.

Ранее директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, клинический психолог, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, как после Нового года выйти на работу без стресса. По ее словам, для этого нужно за несколько дней до завершения каникул восстановить свой рацион и график. Также психолог добавила, что нужно не злоупотреблять алкоголем и не мудрить с меню.

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Чтобы помочь ребенку влиться в учебу после новогодних каникул, нужно дать ему понять, что праздники не закончились и запланировать совместный досуг. Таким мнением поделилась детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова. «Можно договориться с родителями одноклассников и организовать совместный досуг. Детям будет веселее возвращаться в школу, если они будут знать, что праздники не закончились», — высказалась Наджафова в статье «Газеты.Ru». По ее словам, чтобы у ребенка были положительные ожидания от возвращения на учебу, можно вручить ему подарок к школе, например, в виде канцелярских принадлежностей или спортивной формы, тогда он будет ждать момента, чтобы его использовать. Ранее директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, клинический психолог, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, как после Нового года выйти на работу без стресса. По ее словам, для этого нужно за несколько дней до завершения каникул восстановить свой рацион и график. Также психолог добавила, что нужно не злоупотреблять алкоголем и не мудрить с меню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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