В Подольске, где тысячи людей остались без отопления, нашли мумию женщины

11 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Тело женщины было завернуто в одеяло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В микрорайоне Подольска Климовске в Подмосковье была обнаружена мумия женщины. Тело было завернуто в одеяло. «Вскрыв одну из квартир, специалисты обнаружили там мумифицированный труп женщины, завернутый в одеяло», — сообщает газета MK.RU . Там добавили, что это стало возможным благодаря чрезвычайному положению в этом районе. Сотрудники управляющей компании были вынуждены взломать замки одной из квартир на улице Заводская. Это произошло 10 января, когда команда решила осмотреть все жилые помещения после проблем с системами отопления, чтобы проверить исправность водоснабжения. Интересно отметить, что владельцы этой квартиры имели значительные задолженности по оплате коммунальных услуг. По словам соседей, хозяйка квартиры умерла пять лет назад, оставив после себя единственную дочь, родившуюся в 1977 году, страдающую от серьезного психического заболевания, которая на момент смерти матери находилась в клинике. Последний раз нездоровую женщину видели четыре года назад в подъезде. Она напала на одну из пенсионерок, прижала ее к стене и выкрикивала невразумительные фразы. Они предположили, что ее снова поместили в стационар. Однако, как оказалось, ее мумифицированное тело было обнаружено внутри квартиры. По предварительным данным, смерть наступила около полугода назад, и, вероятно, женщина умерла от голода, заключили в материале газеты. Авария в Подольске 4 января привела к отсутствию тепла в 173 домах. Региональный Следком начал расследование по факту ненадлежащего оказания услуг, а Президент РФ Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод после инцидента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В микрорайоне Подольска Климовске в Подмосковье была обнаружена мумия женщины. Тело было завернуто в одеяло. «Вскрыв одну из квартир, специалисты обнаружили там мумифицированный труп женщины, завернутый в одеяло», — сообщает газета MK.RU. Там добавили, что это стало возможным благодаря чрезвычайному положению в этом районе. Сотрудники управляющей компании были вынуждены взломать замки одной из квартир на улице Заводская. Это произошло 10 января, когда команда решила осмотреть все жилые помещения после проблем с системами отопления, чтобы проверить исправность водоснабжения. Интересно отметить, что владельцы этой квартиры имели значительные задолженности по оплате коммунальных услуг. По словам соседей, хозяйка квартиры умерла пять лет назад, оставив после себя единственную дочь, родившуюся в 1977 году, страдающую от серьезного психического заболевания, которая на момент смерти матери находилась в клинике. Последний раз нездоровую женщину видели четыре года назад в подъезде. Она напала на одну из пенсионерок, прижала ее к стене и выкрикивала невразумительные фразы. Они предположили, что ее снова поместили в стационар. Однако, как оказалось, ее мумифицированное тело было обнаружено внутри квартиры. По предварительным данным, смерть наступила около полугода назад, и, вероятно, женщина умерла от голода, заключили в материале газеты. Авария в Подольске 4 января привела к отсутствию тепла в 173 домах. Региональный Следком начал расследование по факту ненадлежащего оказания услуг, а Президент РФ Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод после инцидента.