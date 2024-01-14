Shot: 78-летняя бабушка сгорела заживо из-за морозов в Подмосковье

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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные, взрыв
Пенсионерка погибла при пожаре в загородном доме, передает Shot Фото:
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Коммунальные аварии в России

В новогодние праздники 78-летняя бабушка сгорела заживо в загородном доме в Подмосковье, когда включила электрическое покрывало, чтобы согреться из-за морозов. По итогу устройство загорелось, и пенсионерка изначально выбежала на улицу, но в итоге погибла, когда пыталась вытащить вещи из горящего дома. Об этом сообщает Shot.

«Пенсионерка из Москвы после новогодних праздников переехала жить к своей подруге в загородный дом в Серпухове. Ночью 78-летняя женщина сильно замерзла и включила электрическое покрывало, чтобы согреться. Когда она заснула, устройство загорелось. <…> Пенсионерки выбежали на улицу, но одна из них вернулась назад за вещами. <…> В итоге она погибла в пожаре», — уточнили авторы канала. Прибывшие пожарные ликвидировали пожар. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. По факту происшествия проводится проверка.

В Подольске 4 января произошла авария, которая привела к отсутствию тепла в 173 домах. ЧП произошло из-за аварийного роста давления в теплоснабжении. Жители замерших домов даже разжигали костры, чтобы спастись от холодов. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.

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В новогодние праздники 78-летняя бабушка сгорела заживо в загородном доме в Подмосковье, когда включила электрическое покрывало, чтобы согреться из-за морозов. По итогу устройство загорелось, и пенсионерка изначально выбежала на улицу, но в итоге погибла, когда пыталась вытащить вещи из горящего дома. Об этом сообщает Shot. «Пенсионерка из Москвы после новогодних праздников переехала жить к своей подруге в загородный дом в Серпухове. Ночью 78-летняя женщина сильно замерзла и включила электрическое покрывало, чтобы согреться. Когда она заснула, устройство загорелось. <…> Пенсионерки выбежали на улицу, но одна из них вернулась назад за вещами. <…> В итоге она погибла в пожаре», — уточнили авторы канала. Прибывшие пожарные ликвидировали пожар. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. По факту происшествия проводится проверка. В Подольске 4 января произошла авария, которая привела к отсутствию тепла в 173 домах. ЧП произошло из-за аварийного роста давления в теплоснабжении. Жители замерших домов даже разжигали костры, чтобы спастись от холодов. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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