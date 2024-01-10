Журналисты узнали, почему произошла коммунальная авария в Подмосковье

Причиной ЧП в Подольске, из-за которого более 100 домов остались без отопления, стал аварийный рост давления в сети теплоснабжения. Об этом сообщил источник, ознакомившийся с предварительными результатами проверки.
«Автоматическая регулировка оборудования не сработала, из-за аварийного роста давления в сети теплоснабжения начали рваться трубы и на территории [патронного] завода, и в городе», — передает слова источника РБК. Уточняется, что доступ сторонним ремонтным бригадам к месту ЧП организован не был. Поэтому последствия аварии пытались устранить своими силами.
Авария в подольском микрорайоне Климовский произошла 4 января. Из-за ЧП 173 дома остались без отопления. Позже региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг. Также, по указу президента России Владимира Путина, «Климовский специализированный патронный завод» будет национализирован, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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