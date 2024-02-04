Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний раскритиковал Boeing из-за качества самолетов

Глава Emirates Кларк раскритиковал Boeing за сильное падение качества самолетов

05 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Проблемы в Boeing начались после 2021 года, заявил Тим Кларк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У Boeing стремительно снижаются стандарты качества. Об этом заявил глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк, вспомнив эпизод, когда у самолета во время полета оторвало люк аварийного выхода. «Boeing должна прививать культуру безопасности, которая не имеет себе равных. Им необходимо пересмотреть свои производственные процессы, чтобы не срезать углы. Я уверен, что [генеральный директор] Дэйв Калхун и [коммерческий руководитель] Стэн Дил занимаются этим», — поделился Тим Кларк в интервью газете Financial Times . По его словам, у Boeing остался последний шанс, чтобы исправить ошибки. Кларк добавил, что впервые за время сотрудничества с корпорацией он отправит своих инженеров на производство. Тем самым он хочет проконтролировать качество выпускаемых самолетов. В 2021 году корпорация Boeing перенесла производство в Южную Каролину. Глава Emirates уверен, что это стало поворотной точкой. Ведь именно после этого стали выпускаться самолеты с браком, уверен Кларк. Он заявил, что сейчас компании надо «навести порядок в доме». В первые дни января 2024 года у Boeing 737 MAX 9 оторвалась часть фюзеляжа. Это произошло на высоте пять километров. Пассажиры снимали на телефон, как они летят с без люка аварийного выхода, передает Life . После этого администратор Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Майкл Уитакер объявил о немедленной проверке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Boeing стремительно снижаются стандарты качества. Об этом заявил глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк, вспомнив эпизод, когда у самолета во время полета оторвало люк аварийного выхода. «Boeing должна прививать культуру безопасности, которая не имеет себе равных. Им необходимо пересмотреть свои производственные процессы, чтобы не срезать углы. Я уверен, что [генеральный директор] Дэйв Калхун и [коммерческий руководитель] Стэн Дил занимаются этим», — поделился Тим Кларк в интервью газете Financial Times. По его словам, у Boeing остался последний шанс, чтобы исправить ошибки. Кларк добавил, что впервые за время сотрудничества с корпорацией он отправит своих инженеров на производство. Тем самым он хочет проконтролировать качество выпускаемых самолетов. В 2021 году корпорация Boeing перенесла производство в Южную Каролину. Глава Emirates уверен, что это стало поворотной точкой. Ведь именно после этого стали выпускаться самолеты с браком, уверен Кларк. Он заявил, что сейчас компании надо «навести порядок в доме». В первые дни января 2024 года у Boeing 737 MAX 9 оторвалась часть фюзеляжа. Это произошло на высоте пять километров. Пассажиры снимали на телефон, как они летят с без люка аварийного выхода, передает Life. После этого администратор Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Майкл Уитакер объявил о немедленной проверке.