Boeing попросил перевозчиков поискать в самолетах болт без гайки

29 декабря 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Все новые самолеты серии 737 MAX будут проходить проверку перед отправкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американская авиастроительная компания Boing обратилась к своим покупателям во всем мире с просьбой поискать в новых самолетах модели 737 Max незакрепленный болт. Об этом сообщает телеканал CNBC. «Международный оператор (Boing — прим. URA.RU) обнаружил болт с отсутствующей гайкой во время планового технического обслуживания механизма в системе управления рулем направления. Из соображений предосторожности мы рекомендуем эксплуатантам проверять свои самолеты 737 MAX», — передает заявление компании издание . Отмечается, что проверки займут около двух часов. Все новые самолеты серии 737 MAX будут проходить проверку на наличие дефекта перед отгрузкой клиентам. Неправильно просверленные отверстия обнаружила компания Boing в одном из компонентов самолета 737 MAX в ноябре 2023 года, передает RT. Речь идет об отверстиях для крепежей в механизме, который помогает поддерживать давление в салоне самолета. Между тем федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проблема не представляет угрозы безопасности.

Американская авиастроительная компания Boing обратилась к своим покупателям во всем мире с просьбой поискать в новых самолетах модели 737 Max незакрепленный болт. Об этом сообщает телеканал CNBC. «Международный оператор (Boing — прим. URA.RU) обнаружил болт с отсутствующей гайкой во время планового технического обслуживания механизма в системе управления рулем направления. Из соображений предосторожности мы рекомендуем эксплуатантам проверять свои самолеты 737 MAX», — передает заявление компании издание. Отмечается, что проверки займут около двух часов. Все новые самолеты серии 737 MAX будут проходить проверку на наличие дефекта перед отгрузкой клиентам. Неправильно просверленные отверстия обнаружила компания Boing в одном из компонентов самолета 737 MAX в ноябре 2023 года, передает RT. Речь идет об отверстиях для крепежей в механизме, который помогает поддерживать давление в салоне самолета. Между тем федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проблема не представляет угрозы безопасности.