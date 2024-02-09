Польские фермеры на тракторах блокировали центр Познани из-за украинского зерна

09 февраля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Новая акция протеста охватит всю Польшу, она закончится 10 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свыше 1300 тракторов заблокировали центр столицы Велькопольского воеводства города Познань. Это произошло во время массовых протестов польских фермеров, которые выступают против ввоза украинского зерна. «Центр столицы Велькопольского воеводства города Познань заблокировали свыше 1 300 тракторов в рамках всепольской акции протеста фермеров. Всего акции протеста, включая блокаду погранпереездов на границе с Украиной, проходят более чем в 260 местах», — сообщает агентство РАР . Отмечается, что тракторы блокируют и другие города. Новая акция протеста будет идти с 9 февраля по 10 марта. В ходе нее будут снова заблокированы все погранпереходы с Украиной и Польшей. Также будут перекрыты и отдельные дороги. Протест проходит в поддержку Министерства сельского хозяйства Польши. Фермеры хотят ограничить ввоз товаров с Украины и снять ограничения, возникшие с новым общеевропейским курсом, передает «Национальная служба новостей». Забастовки начались еще в прошлом году. В январе 2024 года польские фермеры решили освободить ККП Медыка. Однако после протесты возобновились.

Свыше 1300 тракторов заблокировали центр столицы Велькопольского воеводства города Познань. Это произошло во время массовых протестов польских фермеров, которые выступают против ввоза украинского зерна. «Центр столицы Велькопольского воеводства города Познань заблокировали свыше 1 300 тракторов в рамках всепольской акции протеста фермеров. Всего акции протеста, включая блокаду погранпереездов на границе с Украиной, проходят более чем в 260 местах», — сообщает агентство РАР. Отмечается, что тракторы блокируют и другие города. Новая акция протеста будет идти с 9 февраля по 10 марта. В ходе нее будут снова заблокированы все погранпереходы с Украиной и Польшей. Также будут перекрыты и отдельные дороги. Протест проходит в поддержку Министерства сельского хозяйства Польши. Фермеры хотят ограничить ввоз товаров с Украины и снять ограничения, возникшие с новым общеевропейским курсом, передает «Национальная служба новостей». Забастовки начались еще в прошлом году. В январе 2024 года польские фермеры решили освободить ККП Медыка. Однако после протесты возобновились.