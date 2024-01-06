Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной

07 января 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Акция протеста фермеров на польско-украинской границе в Медыке приостановлена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фермеры из Польши, которые блокировали границу с Украиной в пункте пропуска Медыка, прекратили свою акцию. Об этом сообщила подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул. «Сегодня было заключено соглашение о приостановке акции протеста фермеров на польско-украинской границе в Медыке», — сказала Кубас-Хул журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что стороны соглашения — это министр сельского хозяйства и развития села, а также подкарпатская воевода и лидер подкарпатского отделения «Обманутой деревни» Роман Кондрув. По ее словам, соглашение включает в себя три требования фермеров: введение субсидии на выращивание кукурузы, увеличение объема кредитования сельхозпроизводителей и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Эти требования будут выполнены после завершения законодательного процесса и получения одобрения европейской комиссии. Лидер местного отделения «Обманутой деревни» на Подкарпатье заявил, что после подписания соглашения протест на пограничном переходе в Медыке будет приостановлен на период, который необходим для внесения правовых изменений. В ноябре 2023 года на польско-украинской границе скопилось около 2,5 тысяч автомобилей из-за перекрытия трех пограничных пунктов дальнобойщиками до 3 декабря. Такие очереди образовались из-за протеста польских дальнобойщиков, которые 6 ноября заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Они протестуют против решения Брюсселя о допуске украинских фур без специального разрешения на территорию ЕС, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фермеры из Польши, которые блокировали границу с Украиной в пункте пропуска Медыка, прекратили свою акцию. Об этом сообщила подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул. «Сегодня было заключено соглашение о приостановке акции протеста фермеров на польско-украинской границе в Медыке», — сказала Кубас-Хул журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что стороны соглашения — это министр сельского хозяйства и развития села, а также подкарпатская воевода и лидер подкарпатского отделения «Обманутой деревни» Роман Кондрув. По ее словам, соглашение включает в себя три требования фермеров: введение субсидии на выращивание кукурузы, увеличение объема кредитования сельхозпроизводителей и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Эти требования будут выполнены после завершения законодательного процесса и получения одобрения европейской комиссии. Лидер местного отделения «Обманутой деревни» на Подкарпатье заявил, что после подписания соглашения протест на пограничном переходе в Медыке будет приостановлен на период, который необходим для внесения правовых изменений. В ноябре 2023 года на польско-украинской границе скопилось около 2,5 тысяч автомобилей из-за перекрытия трех пограничных пунктов дальнобойщиками до 3 декабря. Такие очереди образовались из-за протеста польских дальнобойщиков, которые 6 ноября заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Они протестуют против решения Брюсселя о допуске украинских фур без специального разрешения на территорию ЕС, пишет RT.