Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной

Фермеры из Польши, которые блокировали границу с Украиной в пункте пропуска Медыка, прекратили свою акцию. Об этом сообщила подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул.
«Сегодня было заключено соглашение о приостановке акции протеста фермеров на польско-украинской границе в Медыке», — сказала Кубас-Хул журналистам. Ее слова передает РИА Новости.
Она отметила, что стороны соглашения — это министр сельского хозяйства и развития села, а также подкарпатская воевода и лидер подкарпатского отделения «Обманутой деревни» Роман Кондрув. По ее словам, соглашение включает в себя три требования фермеров: введение субсидии на выращивание кукурузы, увеличение объема кредитования сельхозпроизводителей и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.
Эти требования будут выполнены после завершения законодательного процесса и получения одобрения европейской комиссии. Лидер местного отделения «Обманутой деревни» на Подкарпатье заявил, что после подписания соглашения протест на пограничном переходе в Медыке будет приостановлен на период, который необходим для внесения правовых изменений.
В ноябре 2023 года на польско-украинской границе скопилось около 2,5 тысяч автомобилей из-за перекрытия трех пограничных пунктов дальнобойщиками до 3 декабря. Такие очереди образовались из-за протеста польских дальнобойщиков, которые 6 ноября заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Они протестуют против решения Брюсселя о допуске украинских фур без специального разрешения на территорию ЕС, пишет RT.
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