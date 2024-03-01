Мишустин: участникам СВО спишут проценты по кредитам

Военнослужащие в зоне СВО и их близкие получат возможность списания процентов по потребительским займам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
«Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться. А если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга, либо иных обязательств», — сказал он. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ряд льгот участникам СВО. Одна из них — льготная ипотека в 2%. Также в России заработает программа «Время героев». Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих.
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