Мишустин: участникам СВО спишут проценты по кредитам

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Участникам СВО спишут проценты по кредитам Фото:

Военнослужащие в зоне СВО и их близкие получат возможность списания процентов по потребительским займам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

«Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться. А если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга, либо иных обязательств», — сказал он. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ряд льгот участникам СВО. Одна из них — льготная ипотека в 2%. Также в России заработает программа «Время героев». Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих.

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Военнослужащие в зоне СВО и их близкие получат возможность списания процентов по потребительским займам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу. «Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться. А если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга, либо иных обязательств», — сказал он. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24». В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ряд льгот участникам СВО. Одна из них — льготная ипотека в 2%. Также в России заработает программа «Время героев». Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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