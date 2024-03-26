ФСБ опубликовала кадры из элитной резиденции задержанных глав Минэкономразвития

ФСБ провела обыски у задержанных глав Минэкономразвития, которые были задержаны по подозрению в коррупции и подготовке к рейдерскому захвату в Ставрополье. Соответствующее видео опубликовали РИА Новости.
На кадрах видно, как сотрудники ФСБ приходят в офис к одному из лидеров министерства, подозреваемого в преступных действиях. Далее на кадрах виден загородный дом. При обысках был обнаружен гараж с автомобилями премиум-класса, также были найдены большие суммы денег наличкой.
ФСБ ранее в Ставропольском крае задержала группировку, состоящую из глав Минэкономразвития. Те организовывали коррупционные схемы, а также готовили рейдерский захват одного из предприятий.
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