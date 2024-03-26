Происшествия ФСБ опубликовала кадры из элитной резиденции задержанных глав Минэкономразвития 26 марта 2024 в 12:08 Размер текста - 17 + ФСБ задержала рейдерскую группировку из глав Минэка в Ставропольском крае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ провела обыски у задержанных глав Минэкономразвития, которые были задержаны по подозрению в коррупции и подготовке к рейдерскому захвату в Ставрополье. Соответствующее видео опубликовали РИА Новости. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ приходят в офис к одному из лидеров министерства, подозреваемого в преступных действиях. Далее на кадрах виден загородный дом. При обысках был обнаружен гараж с автомобилями премиум-класса, также были найдены большие суммы денег наличкой. ФСБ ранее в Ставропольском крае задержала группировку, состоящую из глав Минэкономразвития. Те организовывали коррупционные схемы, а также готовили рейдерский захват одного из предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ провела обыски у задержанных глав Минэкономразвития, которые были задержаны по подозрению в коррупции и подготовке к рейдерскому захвату в Ставрополье. Соответствующее видео опубликовали РИА Новости. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ приходят в офис к одному из лидеров министерства, подозреваемого в преступных действиях. Далее на кадрах виден загородный дом. При обысках был обнаружен гараж с автомобилями премиум-класса, также были найдены большие суммы денег наличкой. ФСБ ранее в Ставропольском крае задержала группировку, состоящую из глав Минэкономразвития. Те организовывали коррупционные схемы, а также готовили рейдерский захват одного из предприятий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям