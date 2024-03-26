ФСБ опубликовала кадры из элитной резиденции задержанных глав Минэкономразвития

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, оружие, пм, спецоперация, вооруженные силы, обыск
ФСБ задержала рейдерскую группировку из глав Минэка в Ставропольском крае Фото:

ФСБ провела обыски у задержанных глав Минэкономразвития, которые были задержаны по подозрению в коррупции и подготовке к рейдерскому захвату в Ставрополье. Соответствующее видео опубликовали РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ приходят в офис к одному из лидеров министерства, подозреваемого в преступных действиях. Далее на кадрах виден загородный дом. При обысках был обнаружен гараж с автомобилями премиум-класса, также были найдены большие суммы денег наличкой.

ФСБ ранее в Ставропольском крае задержала группировку, состоящую из глав Минэкономразвития. Те организовывали коррупционные схемы, а также готовили рейдерский захват одного из предприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ провела обыски у задержанных глав Минэкономразвития, которые были задержаны по подозрению в коррупции и подготовке к рейдерскому захвату в Ставрополье. Соответствующее видео опубликовали РИА Новости. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ приходят в офис к одному из лидеров министерства, подозреваемого в преступных действиях. Далее на кадрах виден загородный дом. При обысках был обнаружен гараж с автомобилями премиум-класса, также были найдены большие суммы денег наличкой. ФСБ ранее в Ставропольском крае задержала группировку, состоящую из глав Минэкономразвития. Те организовывали коррупционные схемы, а также готовили рейдерский захват одного из предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...