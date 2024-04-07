Куренков оценил остановку в затопленном Оренбуржье

Сил и средств, задействованных в ликвидации последствий наводнения в Оренбургской области, хватает. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
«Сил и средств [для ликвидации последствий паводка в Орске] достаточно. Работа ведется», — заявил Куренков. Его слова передает РИА Новости.
Глава МЧС сообщил, что оценка наводнения будет проведена. По его словам, все, что требуется для ликвидации, будет доставлено в регион.
Куренков подчеркнул, что на данный момент наиболее сложная ситуация наблюдается в Ленинском районе и в районе Старого города. В последнем возможно передвигаться только на лодках, глубина воды здесь увеличилась до двух метров. Спасательные лодки курсируют постоянно, перевозя людей с их вещами.
Ранее сообщалось, что Александр Куренков прибыл в затопленный Орск, передает «Царьград». Его направил президент РФ Владимир Путин.
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