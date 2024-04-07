Куренков оценил остановку в затопленном Оренбуржье

Глава МЧС Куренков: в Орске достаточно сил для ликвидации последствий паводка
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Александр Куренков сообщил, что все, что будет необходимо, будет привезено Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Сил и средств, задействованных в ликвидации последствий наводнения в Оренбургской области, хватает. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Сил и средств [для ликвидации последствий паводка в Орске] достаточно. Работа ведется», — заявил Куренков. Его слова передает РИА Новости.

Глава МЧС сообщил, что оценка наводнения будет проведена. По его словам, все, что требуется для ликвидации, будет доставлено в регион.

Куренков подчеркнул, что на данный момент наиболее сложная ситуация наблюдается в Ленинском районе и в районе Старого города. В последнем возможно передвигаться только на лодках, глубина воды здесь увеличилась до двух метров. Спасательные лодки курсируют постоянно, перевозя людей с их вещами.

Ранее сообщалось, что Александр Куренков прибыл в затопленный Орск, передает «Царьград». Его направил президент РФ Владимир Путин.

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Сил и средств, задействованных в ликвидации последствий наводнения в Оренбургской области, хватает. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков. «Сил и средств [для ликвидации последствий паводка в Орске] достаточно. Работа ведется», — заявил Куренков. Его слова передает РИА Новости. Глава МЧС сообщил, что оценка наводнения будет проведена. По его словам, все, что требуется для ликвидации, будет доставлено в регион. Куренков подчеркнул, что на данный момент наиболее сложная ситуация наблюдается в Ленинском районе и в районе Старого города. В последнем возможно передвигаться только на лодках, глубина воды здесь увеличилась до двух метров. Спасательные лодки курсируют постоянно, перевозя людей с их вещами. Ранее сообщалось, что Александр Куренков прибыл в затопленный Орск, передает «Царьград». Его направил президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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