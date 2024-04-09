Bloomberg: еще семь стран близки к присоединению к НАТО

09 апреля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

НАТО может найти в Азии множество новых союзников, пишет Bloomberg Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Восточной Азии есть семь стран-партнеров НАТО, которые разделяют ценности альянса, основанные на свободе, демократии и защите прав человека. Среди них можно выделить Австралию, Японию, Новую Зеландию, Южную Корею, Филиппины, Таиланд и Сингапур. Об этом пишет агентство Bloomberg. «В Восточной Азии есть семь естественных партнеров НАТО, которые разделяют видение альянса. На вершине списка среди них находятся Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея», — говорится в материале агентства. Там добавили, что эти страны являются официальными союзниками США и обязаны оказывать взаимную защиту в случае нападения. Кроме того, Филиппины и Таиланд имеют договоры о взаимной обороне с Вашингтоном, а Сингапур, хоть и не является официальным союзником, поддерживает тесные военные отношения с американскими властями. Автор отметил, что, с учетом вступления Финляндии и Швеции, НАТО в настоящее время насчитывает 32 страны. Общий военный бюджет превышает один триллион долларов, а общий ВВП составляет половину мирового производства. Под эмблемой организации служат три миллиона военнослужащих, в основном добровольцев, а также имеется значительное количество боевой авиации, танков, военных кораблей и специалистов по киберзащите, заключили в материале. Украина также хочет стать членом НАТО после окончания конфликта в стране и просит зарезервировать для нее место в альянсе до этого времени. Депутат Верховной рады Егор Чернев подчеркнул необходимость следующего шага к членству на саммите НАТО в Вашингтоне, утверждая, что иначе альянс покажет свою слабость. Сенатор Огайо Джеймс Дэвид Вэнс предупреждает о возможном начале военного конфликта между альянсом и Россией при вступлении Украины в НАТО , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Восточной Азии есть семь стран-партнеров НАТО, которые разделяют ценности альянса, основанные на свободе, демократии и защите прав человека. Среди них можно выделить Австралию, Японию, Новую Зеландию, Южную Корею, Филиппины, Таиланд и Сингапур. Об этом пишет агентство Bloomberg. «В Восточной Азии есть семь естественных партнеров НАТО, которые разделяют видение альянса. На вершине списка среди них находятся Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея», — говорится в материале агентства. Там добавили, что эти страны являются официальными союзниками США и обязаны оказывать взаимную защиту в случае нападения. Кроме того, Филиппины и Таиланд имеют договоры о взаимной обороне с Вашингтоном, а Сингапур, хоть и не является официальным союзником, поддерживает тесные военные отношения с американскими властями. Автор отметил, что, с учетом вступления Финляндии и Швеции, НАТО в настоящее время насчитывает 32 страны. Общий военный бюджет превышает один триллион долларов, а общий ВВП составляет половину мирового производства. Под эмблемой организации служат три миллиона военнослужащих, в основном добровольцев, а также имеется значительное количество боевой авиации, танков, военных кораблей и специалистов по киберзащите, заключили в материале. Украина также хочет стать членом НАТО после окончания конфликта в стране и просит зарезервировать для нее место в альянсе до этого времени. Депутат Верховной рады Егор Чернев подчеркнул необходимость следующего шага к членству на саммите НАТО в Вашингтоне, утверждая, что иначе альянс покажет свою слабость. Сенатор Огайо Джеймс Дэвид Вэнс предупреждает о возможном начале военного конфликта между альянсом и Россией при вступлении Украины в НАТО, передает Pravda.Ru.